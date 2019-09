Sospechan de violación antes de doble crimen

El jefe del Distrito Tres de la Policía, Yuri Valle, admitió ayer que están investigando la versión de la presunta violación que pudo haber antecedido al doble crimen ocurrido en el hospedaje Happy Happy, donde esta semana se encontraron dos osamentas dentro de un sumidero, las cuales corresponden a dos mujeres, según el Instituto de Medicina Legal (IML).



“La leí en el periódico, en EL NUEVO DIARIO, tenemos esa y otro montón de informaciones alrededor del asunto. Estamos trabajando todas las informaciones que nos han salido, y las nuevas que salieron en el periódico, hay algunas cosas nuevas ahí que las estamos investigando”, reconoció Valle.



EL NUEVO DIARIO reveló que las investigaciones policiales señalan que el principal sospechoso de este hecho es Pablo Roberto Mendoza Neyra, cónyuge y padrastro, respectivamente, de Tomasa Tenorio Mairena, de 27 años, y su hija Melissa de los Ángeles Salgado Tenorio, de 11, quienes habitaban en el lugar del hallazgo, y se encuentran desaparecidas desde 2005.



El equipo de Antropología Forense del IML determinó que las osamentas encontradas presumiblemente son de madre e hija, la primera de una mujer con edad de entre 27 y 30 años, y la segunda, de una niña de 12 a 14 años.



El comisionado Yuri Valle expresó que todavía no cuentan con la documentación de los exámenes post mortem que hace Medicina Legal, solamente con la información de los médicos brindada en conferencia de prensa el pasado viernes.



“Nosotros necesitamos tener a mano los informes de Medicina Legal, por ejemplo, las causas de muerte, para poder profundizar en las informaciones que ya tenemos, o descartarlas”, agregó.



EL NUEVO DIARIO conoció también que supuestamente Mendoza Neyra abusó de la hija de su compañera de vida, y al verse descubierto procedió a matarlas.



“Todo eso lo estamos investigando, mientras no tengamos evidencias, no podemos hablar sobre el asunto de forma concreta. Necesitamos tener elementos a manos para poder casarlos con la información que está en el aire”, sostuvo Valle.



Igual, EL NUEVO DIARIO informó que Mendoza Neyra se encuentra en Costa Rica, y que cambió de identidad. Aunque otras versiones indican que este sujeto fue visto en Jinotega.



“Dicen que lo vieron en Matagalpa, estamos viendo quiénes son las personas que vieron eso”, sostuvo Valle.



Sin embargo, la Policía no descarta que familiares de las víctimas estén involucrados en el hecho, ya que había serias diferencias entre ellos, además los cuerpos permanecieron por casi tres años enterrados en el sumidero del negocio que siguió siendo manejado por parientes de las muertas.



“Ahorita, toda la gente sospechosa la estamos investigando, pero no te puedo hablar de algún tipo en particular, nosotros tenemos una cantidad de gente que estamos investigando, el que salga sospechoso, lógicamente que vamos a buscar los elementos para poderlo procesar, ponerlos ante el fiscal y pedir la orden de captura. No podemos hablar de cantidades, todas las personas que salgan mocionadas las vamos a investigar”, explicó Valle.



Ángela de la Concepción Mairena Arce, madre y abuela respectivamente de las víctimas, es otra de las personas que ha resultado implicada en el caso, ya que dos días después de la supuesta “desaparición” se enteró que en el negocio hubo gritos de auxilio y no dio parte a la Policía.



Mairena Arce únicamente reportó a su hija y a su nieta como desaparecidas. Fue hasta casi tres años después, cuando una hermana suya hizo saber a las autoridades policiales que en el sumidero podrían estar los cadáveres, que se realizó la investigación y el hallazgo.



Precisamente fue una nuera de Mairena Arce la que escuchó los gritos de auxilio, ya que vivía al otro lado del negocio, y esa misma persona le dijo que los cuerpos podían estar en el sumidero.



“Yo, ante un Dios, que para mí que mi hija estaba viva”, expresó Mairena Arce, quien hasta esperaba regalo el 24 de diciembre, o una cartita, porque era la única hija que le regalaba.



“Para mí que ella se había aburrido de él (Pablo), porque le pegaba todos los días, le exigía para la piedra, para el monte, se le bebía el guaro, la cerveza, les robaba a las niñas las chapas, los anillos, y todo lo que las niñas tuvieran de valor, se metía al cuarto donde estaban solas (las niñas)”, reveló.



Según Mairena Arce, “la amenazaba: ‘Si me dejás, te mato; si me echás preso, te mato, yo voy a salir de la cárcel, y me enmontaño, porque ya sabés que fui del Ejército’”.



Pese a esto, Mairena Arce dice que no sospechó, porque Pablo llegó donde ella llorando a reportarle la desaparición de las ahora muertas, y anduvo buscándolas en la Policía, en los hospitales y en las morgues.



Otra de las versiones que maneja la Policía es que Mairena Arce sostenía una relación de pareja con su yerno, a lo que ella contestó: “Yo estaré vieja y fea, pero no recojo basura en la calle, como mi pobre hija”.



En la familia de las víctimas nadie sabe, nadie está seguro, nadie vio nada, son especulaciones de que la niña haya sido violada por su padrastro.



“Sabiendo la clase de hombre y la calaña de hombre que es, siempre le dije a mi hija: ‘Mirá Tomasita, ese hombre deja sin chapas y sin anillos y sin reloj a las niñas, qué sabés vos si cuando se mete al cuarto les toca el ‘pancho’ a las niñas; qué sabes vos qué les hace’, vulgarmente le decía: ‘Qué sabés vos si les mete el dedo a las cipotas, vos sos una boba para dormir’, a lo mejor se enteró de algo, le reclamó y decidió matarlas a las dos”, indicó.



Otro detalle que refuerza la hipótesis de que haya habido una violación previa al crimen, es el hecho de que cuando desaparecieron madre e hija, supuestamente habían ido a una clínica, donde le realizarían un chequeo a la menor de edad.