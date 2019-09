¿Hasta cuándo libre albedrío de transportistas?

Rafael Quinto, Presidente de la Unión Regional de Cooperativas de Transporte Urbano Colectivo (Urecootraco), aseguró que todos los informes sobre el uso del combustible subsidiado por el gobierno para mantener la tarifa del pasaje en 2.50 córdobas en la capital, los han presentado a la empresa Petronic.



Sin embargo, fuentes de gobierno respondieron: “Eso es absolutamente falso. Los buseros no le han rendido cuentas a nadie”.



Los transportistas amenazaron recientemente con incrementar el costo del pasaje en Managua en un córdoba, es decir, de 2.50 a 3.50 córdobas, argumentando que el Instituto Regulador de Transporte de Managua (Irtramma) les había disminuido la cuota del combustible subsidiado.



Por su parte, Francisco Alvarado, Director del Irtramma, y el alcalde capitalino, Dionisio Marenco, señalaron que los transportistas no brindaban reportes sobre el cumplimiento de las jornadas de las rutas ni sobre el número de pasajeros atendidos.



Quinto minimiza a Irtramma: “No les tenemos que rendir cuentas”



Quinto ayer afirmó que los empresarios del transporte no están en la obligación de rendir ningún informe a Irtramma, y que los reportes sobre el uso del combustible subsidiado se lo brindan a la Petronic, “que es la que nos entrega el combustible”.



“Ese informe está en Petronic. Toda la facturación del combustible está en Petronic. A Petronic se le entrega galón por galón. ¿Vos creés que los de Petronic son tontos? A esta empresa se le entrega galón por galón el informe. Lo que pasa es que ellos (Petronic-Irtramma) tienen que coordinarse”, afirmó.



“Nosotros, las cuentas se las rendimos en lo que tenemos que rendir. Otra cosa es que... A vos no te pueden pedir que rindás cuenta de tu salario”, nos increpó.



¿Eso quiere decir que usted no puede rendir cuentas del combustible?, le insistimos. “Ya te dije que del combustible rendimos cuenta a quien nos lo entrega, que se llama Petronic. A nosotros el Irtramma no nos entrega combustible. Nos entrega Petronic, y a éste le rendimos cuentas, factura por factura, porque si no, no nos despacha”, sostuvo.



En esos “reportes”, que según el presidente de Urecootraco han entregado a las autoridades de Petronic, están detallados los “consumos por día, por rutas. Todo eso está en Petronic”.



“Ahora, si Petronic no se lo quiere dar al Irtramma, salados ellos, porque ellos son los que tienen los mejores controles, Petronic”, afirmó.



Intentamos conocer la versión de las autoridades de Petronic, pero no atendieron sus teléfonos celulares.



¡Rafael Quinto miente!

Sin embargo, fuentes del gobierno vinculadas al tema, rechazaron las justificaciones de Rafael Quinto para no entregar cuentas claras a Irtramma.



“Absolutamente falso. No le rinde cuentas a nadie. Ni a Petronic. No es cierto que haya facturas. Lo que pasa es que ellos manejan un combustible subsidiado. Pero el subsidio es para el pasajero, no para los buseros. Ni para las cooperativas ni para nadie más que para el pasajero”, aclararon las fuentes.



“Entonces, con ese combustible los transportistas tienen un subsidio que ya llega arriba de los treinta córdobas por galón. Ellos están manejando un volumen de subsidio gigantesco, y no quieren rendir cuentas”, alertaron.



Los informantes revelaron que los transportistas ni siquiera permiten la fiscalización de los inspectores de Petronic.



“Se les está diciendo que tienen que rendir cuentas. Ese es un dinero del Estado, ese subsidio sale del Estado, no es para que se lo echen a la bolsa ellos. Es para que el pasajero pague 2.50”, insistieron las fuentes del gobierno.



Y aclararon que hasta ahora no se ha confirmado que los transportistas hayan sacado provecho del combustible subsidiado, “que es lo más probable que piense uno cuando no quieren rendir cuentas de cómo lo usan”.



“Mientras no se tenga el control de lo que están usando, lo podrían usar para cualquier cosa”, alertaron las fuentes.



Realiza el control, pero “si me pagan”



Por otro lado, Quinto dijo que está dispuesto a contratar supervisores para controlar las rutas de las unidades de transporte en Managua si la Alcaldía de Managua le paga.



“El control se puede hacer con unos inspectores. Me pongo en el Zumen, allí pasan 12 rutas. Me pongo en el Gancho de Caminos, allí pasan las otras. Y pongo uno en la Carretera Norte, y se acabó. Con tres inspectores yo les controlo Managua, si ellos me pagan”, dijo Quinto.



“Controlo cuántas vueltas da cada uno en Managua. Si pagan. Pero si no pagan no le voy a controlar nada”, concluyó.