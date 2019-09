Incremento del precio de pan no será mañana

Apesar que los directivos de la Cooperativa de Panificadores de Managua, Copam, anunciaron el jueves pasado un incremento del 12.5 por ciento en la libra del pan para este lunes, varias panificadoras independientes de Managua acordaron hoy no realizar ajustes, al menos por ahora, mientras esperan un lapso de 15 días para consolidar la unidad entre la industria panificadora e insistir en que el gobierno impulse un subsidio para evitar el incremento en el pan.



“El aumento no va para mañana, sino que se van a esperar un par de semanas para lograr la consolidación y la unidad distrital de todos los panaderos del municipio de Managua, que son unos 400”, expresó Ermis Morales, quien dijo representar a más del 70 por ciento de las panaderías que trabajan de manera independiente.



Recordó que a mediados de la semana próxima se reunirán con miembros de la Coordinadora Civil, directivos de organizaciones de consumidores e invitarán a diputados de las cuatro bancadas de la Asamblea Nacional para que participan en dicha sesión para llevar a cabo un planteamiento uniformado al gobierno, el cual podría contemplar una demanda de subsidio en los costos de la materia prima para producir pan con el fin de no afectar a los consumidores de menores recursos económicos.



Los panificadores independientes se reunieron en la cancha de básquetbol de la Escuela María Mazzarello, en la capital.