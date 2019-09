Doble crimen se complica

Del hallazgo en el sumidero del hospedaje Happy Happy sabía casi toda la familia de las presuntas víctimas, Tomasa Tenorio Mairena, de 29 años, y su hija Mellisa de los Ángeles Salgado Tenorio, de 13. Sin embargo, ninguno de esos parientes dio parte a la Policía de ese vital detalle, sólo reportaron la desaparición de ambas.



Por ello, Flor de María Espinoza, tía de Tomasa Mairena, señala como responsable de lo sucedido al cónyuge de su sobrina Pablo Roberto Mendoza Neyra. Aunque no descarta que algún miembro de la familia esté involucrado, inclusive su hermana materna, Ángela Mairena Arce, mamá y abuela respectivamente de las víctimas.



Flor de María es la persona que informó a la Policía que los cuerpos de Tomasa Tenorio y de su hija Mellisa Salgado podían estar en el sumidero de dicho negocio, información que ya sabía casi toda la familia, porque hubo una persona que se encargó de hacérselo saber a todos, pero no nadie informaba a la Policía.



Le dijo que buscara en el sumidero

Por ejemplo, Ángela Mairena aseguró a EL NUEVO DIARIO que su nuera le había dicho que buscaran en el sumidero, pero no le dio mayor importancia, porque creía que su hija había decidido abandonar a su marido, por la mala vida que le daba.



“Yo me entero a través de mi cuñado Francisco Tenorio, papá de mi sobrina. Me dijo que Damaris (Pérez) le preguntó por la Tomasa, y le dijo que por qué no iba al lugar del negocio, que tal vez encontraba algo en el sumidero”, relató Flor de María.



“Entonces, yo le digo a él: Chico, ¿no será que nos estará dando una pista?, porque uno no puede hablar mientras no sepa nada. Entonces, yo comencé a sospechar más a raíz a de eso”, siguió relatando.



Damaris Pérez es la compañera de vida de Juan José Mairena, hermano por parte de madre de Tomasa. Además, esta mujer tenía un bar junto al hospedaje Happy Happy, y un día antes que desapareciera Tomasa y de su hija Mellisa dice que escuchó gritos de auxilio.



Esta conversación con el papá de Tomasa, Flor de María la sostuvo a finales de octubre de 2007. A partir de esa información comienza a buscar ayuda en la delegación policial del Distrito Uno, ubicada en Ciudad Sandino, donde ella vive.



Desde entonces la Policía retoma las investigaciones del caso, coordinando las mismas con el Distrito Tres, al que por jurisdicción le correspondía el caso. Estas personas habían sido reportadas como desaparecidas en agosto de 2005.



Sumado a esto está el hecho de que la mamá de Tomasa nunca se preocupó --durante los dos años--, por la desaparición de su hija y nieta respectivamente, según Flor de María.



Estaba más interesada por recuperar escritura

La preocupación de Ángela Mairena era recuperar la escritura de la casa de Tomasa, que se la había entregado a su tía Flor de María, unos cuatro meses antes que desapareciera.



“Ella (Ángela Mairena) siempre venía aquí a mi casa, a veces lloraba, a veces no, venía más que todo a buscar los papeles que Tomasa me había dejado de su casa. Ella me deja la escritura de su casa, la que está en Tierra Prometida”, señaló Flor de María.



“Nadie sabía, ella me los trajo escondido, porque la mamá quería conseguir esos papeles, incluso a través de Pablo. Le ofreció cinco mil córdobas a Pablo para que le entregara los papeles. Eso me dijo Tomasa cuando me vino a dejar los papeles”, agregó.



Flor de María también confirmó el maltrato que Pablo Roberto Mendoza Neyra le daba a su sobrina Tomasa.



“Él le daba mala vida, le pegaba, eso yo lo supe a través de las niñas. Era vicioso, drogadicto, más que todo por eso yo le decía que si podía separarse de él, que se separara”, refirió.



Tampoco Flor de María descarta que Pablo haya abusado sexualmente de la hija de Tomasa, y al ser descubierto procedió a matarlas.



“Hay algo ahí. Será que él le hizo una cosa así a las niña, y lo descubrió Tomasa”, sostuvo.



Se repartieron todos los bienes de Tomasa

El pasado seis de enero, Flor de María rindió su declaración ante la Policía, en la que señala a su hermana Ángela y al resto de la familia de haberse repartido todos los bienes de Tomasa, sin que les importara lo que pudo haber sucedido con ella y su hija.



Igual deja claro que “sospecha que algo le pasó a mi sobrina, y no descarto que mi hermana, el marido de mi sobrina y la familia en sí hayan tenido que ver en la desaparición de mi sobrina y de la hija, por lo que solicito a la Policía Nacional que investigue más a fondo sobre esto”.



El 29 de octubre de 2007, sin conocer todavía la información de que su sobrina y la hija de ésta podían estar en el sumidero del hospedaje, Flor de María había enviado una carta al fiscal general, Julio Centeno Gómez, solicitando ayuda para aclarar la desaparición de ambos familiares.



En la misiva ella denuncia las intenciones de su hermana de querer apoderarse de la vivienda de Tomasa. Por esto y por el resultado que han dejado hasta ahora sus gestiones, Flor de María teme por su vida y por la de su familia, ya que los posibles asesinos de Tomasa y de su hija Mellisa se encuentran libres todavía.



La semana pasada, la Policía entró al hospedaje que ahora se llama El Rato con una orden de allanamiento, registro y secuestro de objetos, emitida por el Juez Tercero del Distrito Penal de Audiencia de Managua, y tras dos días de exhaustiva labor conjunta con la Dirección General de Bomberos y la Cruz Roja, rescataron los restos pertenecientes presumiblemente a estas personas.



EL NUEVO DIARIO reveló que las investigaciones policiales apuntan como principal sospechoso a Pablo Mendoza, debido a que existe una versión de que este sujeto violó a la hija de su cónyuge, y al verse descubierto las mató a ambas, para no ser denunciado.



Sin embargo, la Policía no descarta que miembros de la familia de las ahora muertas estén también involucrados. O simplemente encubrieron al culpable.