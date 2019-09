Ortega fue obligado a respetar institucionalidad

Para Alejandro Serrano Caldera, el proyecto de reforma a la Ley de Amparo consensuado entre el PLC, ALN, FSLN y MRS es una iniciativa que de aprobarse, soluciona gran parte de la crisis institucional que desde diciembre vivía el país por el conflicto entre poderes.



Entre los logros puntuales que Serrano Caldera destaca está el que haya quedado eliminado el control previo, que permitía recurrir de amparo en contra del proceso de formación de la ley, y que fue la principal herramienta del Ejecutivo para ejercer presión, tomando en cuenta que desde la Asamblea Nacional era imposible debido a que el FSLN no cuenta con una mayoría parlamentaria.



Otro aspecto relevante en el análisis del jurista es que a través del acuerdo de las cuatro bancadas se logra reglamentar el artículo 164 de la máxima carta de la República, que en su artículo 12 ordena a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) conocer y resolver conflictos de competencia constitucional entre los poderes del Estado.



La reglamentación queda a través del Recurso por Conflictos de Competencias y Atribuciones de los Poderes del Estado, que antes se llamaba Recurso Innominado. De modo que de aprobarse la iniciativa de ley de reforma, el recurso de amparo ya no será interpuesto en un Tribunal, sino que se elevará directamente hasta la CSJ.



Ortega no podrá utilizar a la CSJ

Serrano destacó que Ortega no podrá utilizar a la Corte Suprema de Justicia para coaccionar al parlamento, donde tiene minoría, aunque logró la gracia de 60 días para que la ley contra la que se recurra quede congelada, período que para Serrano Caldera es demasiado largo y que abre espacio para negociaciones políticas.



“El Ejecutivo entendió que de querer seguir manteniendo el control previo, la crisis institucional podía subir a una escala mayor”, destacó el jurista y, además, dijo que la estrategia del gobierno hasta el momento lo que ha logrado es provocar la unidad de la oposición, con todo y sus diferencias,“los CPC y el control previo han hecho que la oposición se una”, analizó el jurista.



“Lo que el gobierno se debe poner a pensar es saber si valió la pena esta crisis”, señala Serrano Caldera, quien cree que las actitudes de fuerza no han llevado a ganancias significativas al presidente Ortega en el plano político.



“El FSLN ha pedido demasiado y de cien ha logrado sólo cincuenta”, al no ser que esa sea su estrategia, fue la reflexión del jurista.