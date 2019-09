¿Acoso fiscal a imitador Luis Enrique Calderón?

Dos funcionarios de la DGI llegaron el sábado a la Ruta Maya a supervisar el show del imitador Luis Enrique Calderón, provocando suspicacias que obligaron al Cenidh a llegar a investigar la situación.



A las 6 y media de la noche se presentaron al lugar los agentes de la oficina de recaudación de la delegación de Sajonia, Luis Castillo Vanegas y Francisco Asís Martínez.



Ambos funcionarios presentaron a la administración del local una carta firmada por Yamil Avilés Pérez, administrador de la delegación de la Dirección General de Ingresos de Sajonia, con la orden de practicar una “investigación fiscal y punto fijo”.



Como los artistas nacionales no tienen por qué pagar impuestos al fisco, la presencia de los funcionarios soltó sospechas entre los asistentes, los que pusieron en auto al Cenidh y a algunos medios de comunicación.



Llega el CENIDH

Antes de que el imitador iniciara su show, se presentó a la Ruta Maya el doctor Gonzalo Carrión, director legal del Cenidh, quien primero se reunió con la administración del local para conocer la situación y posteriormente con los enviados de la DGI.



Carrión --al hablar con EL NUEVO DIARIO al ingresar al local-- dijo no creer que la presencia de la DGI sea el inicio de una “persecución” al imitador, ya que en su show hace papeles muy críticos al gobernante de turno.



Al concluir la reunión entre el enviado del

Cenidh y los agentes de la DGI, Carrión dijo a END que los funcionarios le dijeron que dentro del marco de las actividades rutinarias estaban haciendo una verificación sobre si la venta de boletos del show correspondían al artista.



“La información que nos suministró Ruta Maya es que todos los boletos eran una actividad de ingresos para el artista, lo que está libre de gravamen. Ambos funcionarios dijeron que no llegaron a hacer una actividad de fiscalización al imitador, sino a ver cómo está funcionando la Ruta Maya”, señaló.



Carrión les preguntó si tenían denuncias sobre algo grave, y los funcionarios dijeron que no, que estaban solamente verificando la venta de boletos. En lo que va del nuevo gobierno jamás se habían presentado agentes de la DGI a la Ruta Maya.



Carrión les preguntó que si la presencia de la DGI era por la crítica fuerte que Luis Enrique Calderón mantiene contra algunos personajes del actual gobierno, pero los funcionarios dijeron que no, y se limitaron a decirle que en otra ocasión llegarán a hacer una verificación de controles contables del negocio y no una acción política.



Los funcionarios se retiraron del local a las 11 y 45 de la noche, antes de que el imitador terminara su show. Al iniciar su presentación, Luis Enrique informó de la presencia de la DGI en su show, donde aseguró que es la primera vez que recibe la presencia del fisco en los 17 años que tiene de trabajar como imitador.



Expresó a END que los funcionarios primero le dijeron que llegaban a fiscalizar las entradas, y después “me dijeron que venían a fiscalizar a la Ruta Maya, pero me parece que esto tiene un horario y no en horas de la noche”.



“A mí me sorprende, porque esto es algo fuera de lo normal, y casi histórico, aunque en tiempos del gobierno de Arnoldo Alemán, Byron Jerez me mandó a la DGI, pero el especialista en derecho fiscal, Francisco Báez, se encargó de todo en esa oportunidad, y así me dejaron en paz”, dijo Calderón, quien aseguró que “nosotros los artistas estamos exentos del pago de impuestos”.



Dijo no creer que esto sea el inicio de una persecución política, y “espero que no sea eso, porque sería más que torpe el Presidente (Daniel Ortega) en hacer esto”. Aseguró que no lo van a amedrentar porque seguirá haciendo sus shows.



Censuran presencia de DGI

Varios asistentes al show --entre ellas la diputada María Eugenia Sequeira, jefa de la bancada de ALN en la Asamblea Nacional-- censuraron la presencia de la DGI. Sequeira, al conversar con EL NUEVO DIARIO expresó que “es una lástima que ahora el humor político se vea afectado, porque es parte de la tolerancia y democracia que debe existir en Nicaragua”. “Luis Enrique no sólo imita a un determinado político, sino que hace reír a los nicaragüenses haciendo sátira de todos los políticos, y no sólo de Daniel Ortega, de Arnoldo Alemán o de Eduardo Montealegre, por lo que esperemos que esto no vaya a desencadenar no sólo una persecución al imitador, sino que a cualquier nicaragüense que quiera expresarse con libertad”, dijo la legisladora liberal.