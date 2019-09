Ya pasó un año y nada con Irán

El nuevo embajador de Nicaragua en Irán, Jorge Huezo Castrillo, admitió que al cierre de 2007 no se logró preparar ningún programa de ejecución de inversiones entre ambos países, tal como lo prometió el gobierno del presidente Daniel Ortega Saavedra.



En agosto pasado, Ortega recibió la visita de funcionarios de gobierno y empresarios iraníes, y según dio a conocer el mandatario en esa oportunidad, acompañado de Hamid Chitchian, Ministro Adjunto de Energía de Irán, en noviembre de 2007 se instalaría en Managua una comisión mixta para definir el programa de ejecución de millonarios proyectos.



Sin embargo, Huezo fue categórico: relaciones comerciales con Irán “no existen hasta el momento”.



La instalación de plantas hidroeléctricas en Nicaragua, la construcción de 10 mil viviendas de interés social, la instalación de fábricas procesadoras de leche, y el levantamiento de dos muelles en Corinto y de un puerto de aguas profundas en Monkey Point, eran parte de los ambiciosos proyectos anunciados por Ortega.



“Había una reunión que estaba programada para noviembre, pero hubo ciertos atrasos en Teherán (capital de Irán), y me parece a mí, que esa reuniones se harán en los próximos meses”, afirmó el diplomático.



“En nuestra misión buscaremos casualmente acelerar ese proceso de encuentro, entre la comisión técnica bilateral Irán-Nicaragua que se iba a reunir en noviembre, para hacerlo en el primer trimestre de este año”, reconoció el nuevo embajador.



Según dijo Huezo, a su llegada a Teherán buscará “diferentes formas” para estrechar las relaciones entre los dos países. “Estrechar las relaciones, no solamente comerciales, que no existen hasta este momento. Sino también diplomáticas, de cooperación, de solidaridad, de inversión, etc.”, dijo Huezo.



Víctor Hugo Tinoco, ex vicecanciller durante el primer gobierno sandinista en los años ochenta, enfatizó que la relación política y diplomática que tuvo Nicaragua con el país musulmán en ese entonces, “no se tradujo nunca en una cooperación significativa”.



“No estoy convencido de que Irán haga en nuestro país inversiones significativas. Eso se va a quedar en relaciones diplomáticas, nada más. No va a caminar mucho”, sostuvo.



Por otro lado, lo que sí sostuvo el embajador Huezo, es que el gobierno del presidente Ortega mantiene su apoyo a Irán, para desarrollar un programa nuclear, intenciones que han generado fuertes conflictos con Estados Unidos.



“Creemos que Irán tiene todo el derecho --como lo tienen todos los pueblos del mundo--, a desarrollar energías alternativas que sean más eficientes y más económicas, como la energía atómica. Esa es la opinión que sostenemos”, concluyó.