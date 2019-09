Negligencia de Irtramma cuesta caro

El Instituto Regulador de Transporte del Municipio de Managua (Irtramma) es el principal responsable de que las cooperativas de buses en la capital utilicen de manera antojadiza los subsidios que les entrega el gobierno para congelar el pasaje, sin brindar informes de ningún tipo, afirmó Hugo Vélez Astacio, ex titular de la desaparecida Enabús.



“El gobierno está cosechando lo que produjo. Si vos entregaste un subsidio, y en ese momento no pediste nada a cambio, como presentar un informe para rendir cuentas, ¿por qué venís al final del camino a decirle que tenía esa responsabilidad?”, señaló Vélez. Francisco Alvarado, titular del Irtramma, y Dionisio Marenco, Alcalde de Managua, se mostraron inconformes en días pasados por la resistencia de los transportistas a brindar reportes sobre el cumplimiento de los horarios de las rutas y de la cantidad de pasajeros atendidos.



Según ambas autoridades, esta condición es necesaria para que el gobierno les siga despachando combustible subsidiado a los transportistas en las cuotas acordadas. Pero los buseros, ante el llamado de atención, amenazaron con incrementar el pasaje en 1 córdoba.



Crisis consecuencia de manipulación política

“Los subsidios en este país siempre se han utilizado para resolver un problema político, por eso es que no le han puesto condiciones a los transportistas. No le vengas a pedir peras al olmo”, destacó Vélez.



“De manera que el Estado está cosechando lo que ha producido. Pero ahora viene el gobierno a través de Irtramma y dice: Dame cuentas de cuántos pasajeros movilizás. ¿Y no es responsabilidad de Irtramma hacer eso como parte normal de sus funciones?”, criticó.



“¿Y no es función principal de Irtramma? Ese es su verdadero trabajo. Es incompetente, porque la razón fundamental por la cual está allí, nunca la ha hecho”, añadió.



Rafael Quinto, presidente de la Unión Regional de Cooperativas de Transporte Urbano Colectivo (Urecootraco), dijo el pasado sábado a EL NUEVO DIARIO que los informes relacionados al uso del combustible subsidiado, se le entregan puntualmente a la empresa Petronic “porque es la que nos despacha”.



Sin embargo, fuentes de gobierno vinculadas al tema negaron esta versión, y reiteraron que dichos reportes deben llegar a manos de Irtramma. “Pero a nadie le rinden cuentas los transportistas”, dijeron las fuentes.



Según datos de gobierno, las diferentes cooperativas de transporte en Managua compran el galón de combustible con una rebaja de entre 25 y 30 córdobas, a la empresa Petronic, en comparación con el precio en el mercado.



Vélez confirmó que los transportistas tienen dos maneras de beneficiarse ilícitamente del combustible subsidiado: disminuir la cantidad de kilómetros que recorren las unidades, o parquearlas, sin informar a las autoridades.



Población paga C$ 3.50

Por otro lado, indicó que actualmente el costo real del pasaje en Managua, no es de 2 córdobas con 50 centavos, sino de 3.50 córdobas.



Señaló que ese córdoba de diferencia --que no paga el usuario--, es el subsidio que otorga el gobierno a los dueños de buses para congelar la tarifa, y que desglosa así: 40 centavos por la rebaja en el combustible, y 60 centavos que se les entrega en efectivo a los transportistas, aproximadamente.



“Y ese córdoba en subsidios sale de los mismos impuestos de la población. Y justa razón tiene la gente cuando reclama por el servicio que recibe a cambio, porque es de mala calidad. Debiera de valer mucho menos”, puntualizó.



Usuarios en paradas claman: “Quinto nos tiene que rendir cuentas”



Mientras tanto, en las calles de Managua, persisten las quejas por el mal estado de los buses. Rafael Quinto es el principal señalado.



“Él (Quinto) está en la obligación de rendir cuentas y mejorar el estado de los buses. Él se supone que es empresario, está en una economía de mercado”, expresó ayer Ramón Téllez, mientras esperaba un bus en una parada en Carretera Norte. “Es un empresario, pero no estoy de acuerdo en que no rinda cuentas. Nosotros somos pobres, pero eso no significa que no tengamos derecho a tener gustos”, afirmó Agustín Flores López, otro ciudadano. Alberto Reyes Obregón, mientras aguardaba su ruta en el sector del mercado Oriental, dijo: “Uno es el que paga los subsidios. Él tiene que rendir cuentas, y estos buses tiene que mejorarlos, porque ya no sirven”.