Liberales auguran reñida batalla electoral contra sandinistas por municipios

La opositora "Gran Alianza Liberal", que aglutina las distintas facciones liberales en Nicaragua, auguró hoy una "reñida batalla" contra el gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), al que se enfrenta en las elecciones municipales del próximo noviembre.



El líder opositor Eduardo Montealegre, proclamado candidato a alcalde de Managua por las dos coaliciones liberales más importantes de Nicaragua, aseguró a la prensa local que "será una competencia seria", en la que esperan superar el centenar de municipios.



El pasado 9 de enero, las dos facciones en las que se dividió el Partido Liberal de Nicaragua, a inicios de la administración de Enrique Bolaños (2002-2007), firmaron un acuerdo nacional para presentarse unidas a las elecciones municipales del próximo noviembre, y derrotar a los sandinistas.



A esa alianza, suscrita por el Partido Liberal Constitucionalista (PLC) y la Alianza Liberal Nicaragüense (ALN), llamada también "liberales sin apellido", se han sumado este fin de semana cuatro pequeños partidos políticos, que juntos han ratificado esa unión en dos de los 17 departamentos del país.



Montealegre, ex candidato presidencial y actual diputado liberal disidente, reconoció que derrotar a los sandinistas en el poder "no será fácil", pero que espera contar con "todas las fuerzas democráticas" del país.



El FSLN, dijo "es un partido fuerte, organizado, que tiene "mucha plata (dinero) y está en el Gobierno".



La plaza más disputada, Managua, a la que él aspira, es sandinistas desde el año 2000.



Los sandinistas aún no ha seleccionado a su candidato a alcalde de Managua, pero entre los aspirantes se menciona al ex tricampeón mundial de boxeo, Alexis Argüello, y a los diputados Evertz Cárcamo y Agustín Jarquín.



"Managua es una vitrina. Es importante (ganarla) para el Frente Sandinista y para los demócratas de este país", añadió Montealegre, también presidente de ALN y el segundo candidato presidencial más votado en las elecciones del 5 de noviembre del 2006, que ganó el actual presidente, Daniel Ortega.



Por su lado, el ex presidente liberal y ahora reo Arnoldo Alemán (1997-2002), reiteró su apoyo a la candidatura de Montealegre para la alcaldía de Managua y consideró que "juntos (los liberales) vamos a darle una soberana apaleada al Frente Sandinista" en los comicios municipales.



Alemán, condenado en diciembre de 2003 a veinte años de cárcel por lavado de dinero, fraude, malversación de caudales públicos y otros delitos en perjuicio del Estado, aunque no es el presidente del PLC, es el que ejerce mayor influencia sobre ese colectivo.



La alianza liberal, que integran además una facción del Partido Resistencia Nicaragüense (PRN), Partido Conservador (PC), Partido Liberal Independiente (PLI) y Partido Social Cristiano (PSC), calcula que puede obtener no menos de 100 alcaldías, entre las que cuentan a Managua.



El FSLN administra 87 de los 153 municipios nicaragüenses, incluidas 14 de las 17 cabeceras departamentales, entre ellas Managua.