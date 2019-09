Propondrán alternativa en educación

Una alternativa de reforma educativa será consensuada por la Asociación Nacional de Educadores de Nicaragua (ANDEN) y presentada a las autoridades del Ministerio de Educación (MINED) para elevar la calidad de la enseñanza.



Durante el primer día del V congreso de educadores, José Antonio Zepeda, en representación de ANDEN, comentó que la actividad se centrará en planificar un cambio en la forma de la educación.



Propuestas

“Estamos en proceso de presentar una alternativa a la reforma educativa y cambiar la forma de la educación y una de las propuestas es que secundaria sea una educación politécnica y que las escuelas normales se mejoren los planes de estudio”.



Para el sindicalista y diputado, el problema de la enseñanza tiene su punto de partida en 1993, con el inicio de la autonomía escolar, plan al que consideró un sistema capitalizado más por el sistema de cobros que por la educación. Esto lo señala valorando la cantidad de aplazados que se vinieron incrementando a partir de 1994.



“Hay acuerdo con el Ministerio de Educación de mejorar la calidad de la educación, y se está capacitando a los profesores empíricos. Aquí discutiremos y se harán propuestas sobre la revisión del sistema de evaluación, sobre el sistema de estadísticas y la formación de los docentes para ver el problema de manera más integral”.



Zepeda indicó que otra propuesta será para el cambio del sistema de educativo nacional será articular los planes de educación desde la primaria y secundaria hasta la universidad.



Mejoras salariales y condiciones de trabajo

Por otra parte, el congreso abordarán la parte laboral, ya que no se puede hablar de una educación de calidad sin calidad en la docencia, lo cual está regido por tres ejes fundamentales comenzando por el salario como parte referencial, las condiciones de trabajo y la actualización a través de la capacitación de los educadores para lograr un mejor rendimiento académico.



“El incremento del salario mínimo en 15 por ciento es un referente para seguir negociando con las autoridades educativas. Consideramos que mientras el presupuesto se siga utilizando como instrumento político y no se aprueben los fondos de este año, seguirán restringiéndonos y limitándonos de hacer las negociaciones con el gobierno para lograr un reajuste salarial, tal como manda la Ley General de Educación”.



Que no se haya aprobado el presupuesto el 15 de diciembre, tal como algunos esperaban, a atrasado estas negociaciones con lo que los educadores esperan lograr por lo menos 450 córdobas de reajuste salarial.



El sindicalista reiteró que 260 millones de córdobas que se plantea destinar al área educativa no son suficientes, pues calculan el requerimiento de al menos 350 millones, pero para luchar esto se necesita que el presupuesto está aprobado. Con los fondos que



Por otra parte, en el congreso se pretende consolidar la unidad gremial ya que el directivo de ANDEN reconoce que la falta de coordinación los debilita en las luchas sindicales, por lo tanto trabajarán en busca de mejor organización en los municipios.