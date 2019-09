Entregan a secuestrado

JINOTEGA



El productor cafetalero Andrés Altamirano Jr., de 55 años, secuestrado por elementos no identificados el pasado viernes, a eso de las tres de la tarde, fue entregado ayer sano y salvo a sus familiares, luego del pago de unos 50 mil dólares como rescate.



Se desconocen los detalles de las negociaciones de los familiares para lograr rescatar ileso al productor cafetalero, quien según se conoció, es cuñado del diputado liberal Carlos Noguera.



EL NUEVO DIARIO constató ayer que los delincuentes en un inicio pedían medio millón de dólares por su liberación, cifra que la familia dijo no poder reunir. Los plagiarios entonces demandaron 300 mil dólares y una suma en córdobas.



El comisionado Alonso Sevilla, vocero de la Policía Nacional, confirmó anoche a EL NUEVO DIARIO que el señor Altamirano fue secuestrado en el sector de Sabana Grande, en Jinotega, y que fue liberado en León.



Sin embargo, existen otras versiones que señalan que el productor fue interceptado en otro lugar, y posteriormente llevado con rumbo desconocido.



La Policía hasta el momento mantiene bastante hermetismo sobre los detalles del plagio, pero se conoce que hoy por la mañana brindarán una conferencia de prensa.



No logramos anoche contactar a ningún familiar del plagiado, aunque su casa permaneció con las puertas cerradas mientras estuvo en poder de sus captores. El objetivo era evitar brindar información que pusiera en riesgo su vida.





Primeros contactos

Extraoficialmente se conoció que los secuestradores realizaron el primer contacto con la familia del plagiado al mediodía de ayer, pero se ignora cuáles fueron los pormenores que se abordaron para liberar al productor.



Una fuente militar precisó que es una banda “gruesa” que utiliza recursos amplios para ejecutar sus acciones. “Se trata de una banda muy peligrosa que ha andado operando en la zona, usando incluso técnicas del crimen organizado”, agregó.