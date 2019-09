Contralor hace de vocero de la Presidencia

El presidente de la Contraloría, Luis Ángel Montenegro, justificó oficiosamente los actos por los que se ha estado cuestionando el uso de los recursos públicos por parte del Ejecutivo, entre ellos la compra de boletos para que miles de simpatizantes del Frente Sandinista entraran al primer partido de la final de béisbol, el pago por el concierto de Carlos Vives, y el uso de un avión privado para las giras del presidente Daniel Ortega y su familia.



Para Montenegro no hay nada anormal en cada uno de estos actos. El titular de la Contraloría incluso convocó a una conferencia de prensa para decir que todo está bien, que lo del mitin político del Estadio lo pudo haber pagado el Frente Sandinista, que lo del concierto de Vives el 31 de diciembre del año pasado, lo pudo haber patrocinado alguna empresa privada, y que los vuelos en aviones privados los pagan presidentes amigos de Ortega.





Dice que preguntarán, y da la piedra

Montenegro dijo que no tienen ningún inconveniente en pedir información sobre el asunto de los boletos que fueron repartidos por miles a miembros de los Consejos del Poder Ciudadano (CPC) y simpatizantes sandinistas, para que asistieran al encuentro deportivo entre el Bóer y San Fernando, en el que participaron el presidente Ortega y su homólogo Hugo Chávez, y así evitar cualquier rechifla o abucheo.



“Podríamos preguntarle a Injude o a Hacienda, pero hay que recordar que nosotros tenemos limitaciones de recursos para hacer todo lo que quisiéramos, y que nosotros trabajamos en base a evidencias, y si fueron compradas, por ejemplo, por el Frente como partido, nada tendríamos que ver, porque se trataría de una actividad política”, dijo Montenegro.



“Si un empresario millonario de este país pagó por los 25 mil boletos para ese juego por cualquier razón, no es una facultad nuestra investigar eso”, agregó.



Extraoficialmente, EL NUEVO DIARIO conoció que los boletos fueron comprados por la Presidencia de la República, pero que los fondos salieron de Alba Petróleos de Nicaragua (Albanisa), en donde Petronic tiene participación accionaria.



“El secretario de la Presidencia, Salvador Venegas, me dijo que el concierto de Carlos Vives no le costó al Estado ni un solo centavo, me recomendó que le solicitáramos la información oficialmente para decirnos quién había cancelado cada uno de estas actividades, tanto lo de los juguetes chinos (repartidos en La Purísima) como lo del concierto”, dijo Montenegro.



¿Cantó gratis Carlos Vives?, le consultamos, y dijo: “No he dicho eso, lo que quiero decir es que existen otras fuentes de financiamiento de los diferentes eventos, no tuvo que haber sido necesariamente el Estado”.



Del avión

Sobre un avión privado que ha utilizado Ortega para algunos de sus viajes al exterior, el cual se observa en fotografías colocadas en el sitio web de la Presidencia de la República, Montenegro dijo que no hay nada anómalo en este asunto, pues ni un solo centavo del Presupuesto se ha utilizado para ello.



Las fotos muestran a Ortega durante la primera gira oficial como mandatario nicaragüense, en la cual llevó como parte de la delegación a por lo menos dos hijas de su matrimonio con la primera dama, Rosario Murillo.



“He conversado con el ministro de Hacienda (Alberto Guevara) y nos ha expresado que el costo o contratación de estos aviones no ha sido financiado en ni un solo centavo por el Presupuesto General de la República en lo que corresponde al medio de transporte en sí, así como el hospedaje y viáticos”, dijo Montenegro.



“Estos viajes del presidente Ortega han sido financiados por gobiernos amigos, y el ministro me ha externado que la Contraloría puede pedir toda la información que sobre este tema tengamos a bien”, dijo Montenegro, quien no especificó cuáles gobiernos son los que han patrocinado los viajes, porque eso lo conocerán hasta que pidan información oficial a Hacienda.



A la vez dijo que el secretario de la Presidencia, Salvador Vanegas, le informó que está a disposición de la Contraloría toda la documentación relacionada con estos temas, porque no han emitido egresos para contratación de aviones, hoteles o viáticos, “porque es una práctica del presidente solicitar que gobiernos amigos financien sus viajes”.



Montenegro dijo que pedirán la información e indagarán, así como en el pasado lo hicieron con las plantas Hugo Chávez, con la empresa Kamusi, con el MTI y con la destrucción de la fuente musical, en donde hoy nuevamente está la Plaza de la Revolución.



ALN pide investigación

La Alianza Liberal Nicaragüense, a través de su Comité Ejecutivo (CEN), acordó solicitar a la Contraloría General de la República una auditoría para revisar los gastos del presidente Daniel Ortega entre 2007 y lo que va de 2008.



“Debe iniciarse un proceso de investigación sobre los gastos excesivos del Presidente, ya que no existen partidas presupuestarias para hacer estos tipos de gastos excesivos, y nos ha extrañado el silencio y la (poca) beligerancia que ha habido de parte de este órgano del Estado”, destacó el presidente de ALN, Eduardo Montealegre.