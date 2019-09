Nicaragua debe adherirse a la Corte penal Internacional

El procurador de Derechos Humanos y representante de los Ombudsman a nivel latinoamericano, Omar Cabezas, afirmó que espera que el presidente Daniel Ortega se adhiera a la Corte Penal Internacional de las Naciones Unidas.



Cabezas dijo que se reunió con el canciller Samuel Santos, quien le anunció que Nicaragua se había puesto al día con informes, que no presentaba desde hace más de quince años ante el sistema de Naciones Unidas.



“Existía un retraso desde 1991, y nuestro país no había presentando estos informes ni ratificado los tratados. Además, tengo entendido que Cancillería lo hizo en un tiempo record de siete meses. Esto para mí es una buena señal de parte del gobierno”, aseveró el funcionario.



Ante la negativa del presidente Daniel Ortega para adherirse a la Corte Penal Internacional, Cabezas respondió que no entiende por qué Nicaragua no tenga que firmar ese tratado internacional, cuyo objetivo es juzgar a quienes cometen crímenes de genocidio, de guerra, y de lesa humanidad.



Señaló que el Estado de Nicaragua no suscribió una serie de instrumentos de derechos humanos, y por ende el Parlamento tampoco los ratificó. “No pierdo la confianza de que el gobierno se adhiera a la Corte Penal Internacional, y muestra de ello es que Cancillería se haya puesto al día con los informes”, reiteró Cabezas.