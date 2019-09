Siguen despidos de funcionarias del Estado

SAN CARLOS / RÍO SAN JUAN



Los despedidos en las instituciones del Estado iniciaron este año con la sorpresiva cesantía de la delegada de transporte acuático, Abigaíl Guillén Chamorro, considerada por muchos propietarios de navíos como una funcionaria eficiente y abnegada. Trabajaba desde las seis de la mañana hasta el atardecer, y no tuvo día alguno libre en el período de Navidad y Año Nuevo.



Mostrándose lastimada en su dignidad profesional y como militante sandinista que pasó 23 años en el desempleo, después de retirarse del Ejército con el grado de teniente, Abigail, con “un torozón” en la garganta, apenas dijo que para ella fue sorpresa cuando la mañana del 15 le dijeron que entregara su cargo al señor Jesús David Saavedra Castro, quien fue removido de transporte terrestre.





Sin ninguna explicación

Guillén Chamorro manifestó que no recibió explicación alguna sobre las causas de su despido, pues a su juicio estaba cumpliendo con sus funciones más allá de lo establecido. La única satisfacción que encontró es el reconocimiento de los transportistas acuáticos y de los usuarios, quienes expresan que veló por sus intereses y por darles buena atención, más aún ante abusos cometidos por la Policía, precisamente en casos de transportistas de San Juan de Nicaragua y de la ciudadanía.



Abigaíl tan sólo recibió la carta del titular del MTI, Pablo Fernando Martínez, quien le cancela el cargo el 10 de enero de este año, y otra firmada el 14 de enero por el director de transporte acuático, Manuel Salvador Mora, nombrando a José Thomas Gómez en calidad de supervisor para la entrega. A la estrecha oficina se presentó el abogado Ángel García, quien es el asesor legal de la alcaldesa McRea, y a quien ella ha delegado ella para fiscalizar los despidos que realiza.



A raíz del despido de Abigaíl, militantes sandinistas han comentado que ella no era ficha de la alcaldesa McRea. El cargo para Abigaíl fue uno de los pocos propuestos por el Consejo Sandinista Departamental.





McRea ubica a otro de su alcaldía

En el cargo de delegado de transporte terrestre fue nombrado Mauricio Gaitán, quien se desempeñaba como director de servicios municipales de la alcaldía de San Carlos. A muchos les llama poderosamente la atención que los despidos arranquen con una mujer, y ha trascendido que ya está listo el sucesor de otra mujer: la directora de Migración en San Carlos, Luz del Carmen Corea, cuyos padres apoyaron totalmente la campaña que llevó a la comuna a McRea.