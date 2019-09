Policía no sabía lo de cuerpos en sumideros

La Policía Nacional aclaró ayer que desconocían la información de que en el sumidero del hospedaje Happy Happy podían estar enterrados restos de cuerpos humanos.



“Nosotros conocimos inicialmente la desaparición de personas, pero no la información de que había restos de gente enterrados en el lugar”, dijo el Jefe de la División de Relaciones Públicas, comisionado mayor Alonso Sevilla.



EL NUEVO DIARIO reveló que casi toda la familia de Tomasa Tenorio y de su hija Mellisa Salgado manejaba que sus restos podían estar enterrados en el sumidero de dicho negocio, ya que hubo una persona que se encargó de hacérselos saber.



La investigación todavía no la hemos concluido, seguimos investigando este hecho, no podemos hacer ninguna afirmación mientras no estemos seguros y tengamos las evidencias que efectivamente indiquen todas las versiones que se han dado alrededor de ese hecho, dijo Sevilla.



“Fue hasta ahora que conocimos la información, que inmediatamente la Policía actuó. Sobre la responsabilidad de quienes sabían y no le dijeron a la Policía, pues para poderla determinar tenemos que demostrar la evidencia, y es lo que estamos haciendo en este momento”, agregó.



La única que dio parte a la Policía sobre la posibilidad de que los cuerpos de las desaparecidas podían estar en ese lugar, fue una tía de Tomasa, la que conoció esa información casi dos años después.



“Teniendo las evidencia en frente la Policía actuará como lo hemos hecho siempre, vamos a actuar si tenemos todas las evidencias de todo el montón de versiones que se nos han dicho, y de lo que se ha publicado”, sostuvo Sevilla.



El principal sospecho continúa siendo Pablo Roberto Mendoza Neyra, cónyuge y padrastro, respectivamente, de las víctimas. Este sujeto, se supone, se encuentra en Costa Rica.



“Efectivamente, estamos haciendo un trabajo no sólo en el país, sino que también en el exterior, estamos trabajando a nivel de las agencias que trabajan con nosotros en estos aspectos a nivel internacional”, expresó Sevilla.



La principal hipótesis que investiga la Policía, es que Pablo violó a la hija de su cónyuge, y al verse descubierto procedió a matarlas. Aunque tampoco descartan la participación de algún familiar de las victimas.