No ha lugar a incidente de nulidad en caso MTI

La juez Décimo Penal de Juicio, Ana Justina Molina, no dio lugar al incidente de nulidad que la defensa de José Alejandro Ríos promovió para tratar de detener el juicio que se le sigue al ex secretario general del MTI, al ex ministro Pedro Solórzano y a los ex viceministros Fausto Carcabelos y Jorge Hayn por malversación de 911 mil 210 córdobas.



Antes de comenzar la audiencia especial, la juez aclaró a los abogados del ex ministro y de los dos ex viceministros, que en la vista sólo le daría intervención a Pedro Antonio Guillén Ramírez, porque fue éste quien solicitó la audiencia, mientras que el resto de personas se podía retirar de la sala o irse al área del público.



Mario Borge solicitó que quedara asentado en acta que si acudió con sus clientes Pedro Solórzano y Jorge Hayn a la vista, fue porque los citaron y no querían que luego los declararan en rebeldía por no haber acudido al llamado, pero aprovechó su intervención para alegar que no estuvieron presentes en el sorteo mediante el cual se seleccionó al Juzgado Décimo Penal de Juicio para celebrar el juicio oral y público contra el ex ministro el próximo 11 de febrero.



La judicial le explicó que desde que se inauguró el modelo de gestión de despacho judicial el sorteo no lo manejan los jueces, sino la tómbola computarizada de la Oficina de Recepción y Distribución de Causas.



Borge también protestó porque no le han dado respuesta a ninguno de los escritos que ha presentado, pidiendo audiencias especiales de revisión de medidas y apelación del auto mediante el cual sus defendidos fueron remitidos a juicio oral y público, pero la jueza le dijo que no podía seguir escuchándolo y que hiciera sus solicitudes por escrito en la vía correspondiente.



Finalmente, la juez Décimo de Juicio decidió mantener la fecha de juicio oral y público, porque en todo caso el amparo no era contra la autoridad judicial sino contra la Contraloría General de la República.