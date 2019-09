Unión de retirados del Migob termina destrozada

Unirse y presentar sus problemas y necesidades fue el único requisito que el Consejo Nacional de Reconciliación Paz y Justicia (CNRPJ) les solicitó a diferentes organizaciones que aglutinan a retirados del Ministerio de Gobernación, Migob, y del extinto Ministerio del Interior, sin embargo, en un intento fallido, ayer no se pudo lograr, y, por el contrario, provocó más desunión, luego que cuatro organizaciones impusieran a sus respectivos presidentes como representantes de los retirados.



“La propuesta del Consejo, coordinada por el cardenal Miguel Obando fue clara: únanse y traigan sus propuestas y necesidades porque por separados no se les puede dar respuesta”, dijo Sergio Lezama, miembros de la junta directiva de la Coalición Nacional de Retirados del Ministerio de Gobernación, Conarem.



Por lo que varios directivos de diferentes organizaciones que aglutinan a los retirados de ambos ministerios, procedieron a convocar a asamblea general a diversas asociaciones para este domingo, en donde asistieron unas 500 personas de las distintas organizaciones, según coincidieron directivos de las organizaciones.



“Se convocó a todos los miembros retirados del Ministerio del Interior y de Gobernación de las distintas estructuras, que eran unas 27 estructuras: Bomberos, Migración, Policía y Seguridad Personal, entre otras”, dijo Lezama.





El conflicto

La actividad inició a las 10 de la mañana en Recinto Universitario “Carlos Fonseca Amador”, Rucfa, pero lo ánimos se caldearon cuando se anunció que la comisión que representaría a los retirados, ante el CNRPJ, estaría conformada por los presidentes de Conarem, TPU, la organización de colaboradores históricos del Frente Sandinista, y de la Organización de Discapacitados y Pensionados del Ministerio de Gobernación, Odipa.



Segundos después, decenas de miembros de la Organización Nacional de Retirados del Ministerio de Gobernación, ONAR, quienes fueron excluidos en dicha comisión, protestaron de manera enérgica ante esa decisión. Y mientras, los miembros de ONAR gritaban: “No a la dictadura”, “no queremos los mismos ladrones”; los miembros de las otras organizaciones también acusaban a los de ONAR de “liberales, ladrones y corruptos”.



Ante ese escenario, al menos dos tercios de los asistentes, abandonaron el salón en donde se pretendía organizar la “Alianza Nacional de Organizaciones de Retirados del Migob, Anorm”.





“Queremos elecciones transparentes”, dice ONAR

“Queremos tener una representación limpia, gente que no le pise la cola, que se puede parar en cualquier lado sin ser reprochado”, declaró a EL NUEVO DIARIO David Godoy, miembro de ONAR, quien también acusó a los presidentes de las organizaciones de negociar “desde arriba, y si acaso les sobra, abajo”.



Sin embargo, Lezama dijo que no iban a permitir que haya ningún comisionado dentro de la comisión que representaría a los retirados del Migob, porque según él, cuando se desmovilizaron, obtuvieron vehículos, jugosas indemnizaciones, casas lujosas y otros beneficios que ahora pretenden obtener nuevamente, expuso.



“Nuestras juntas directivas están compuestas por soldados y oficiales del Ministerio de Gobernación, y no por ningún comisionado, entonces el problema de ellos (ONAR) es que no permitimos, ni vamos a permitir, que venga un comisionado desmovilizado a ser miembro de la Junta Directiva porque estuvieron bien, están bien y quieren seguir bien”, mencionó Lezama.



Visiblemente molesto, Godoy comentó que lo único que está pidiendo ONAR es que se realicen elecciones transparentes para elegir a las personas que representarían a los retirados del Migob. “¿Quién los eligió?”, se preguntó Godoy, quien agregó: “Que se reúnan las juntas directivas, y escojamos a las personas que nos representen a los retirados del Ministerio de Gobernación, pero que sea por un mandato por las bases”.