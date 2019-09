Ex alcalde de Masaya se declara inocente

Masaya



Carlos Iván Hüeck, ex alcalde de Masaya, y Chester Membreño, ex concejal de la ciudad, dos de los acusados por el Ministerio Público y por la Procuraduría General de la República, por el delito de peculado y malversación de caudales públicos en perjuicio de la comuna, se presentaron ayer en las instalaciones de los Juzgados de Masaya, para asistir a una audiencia especial tras la solicitud de un recurso de amparo interpuesta por uno de los implicados (Membreño).



Danilo Martínez, abogado del ex alcalde, explicó a EL NUEVO DIARIO que el recurso introducido por Chester estaba desde 2005, y que desde esa fecha no había recibido respuesta de la Corte Suprema de Justicia.



"Yo como defensa me amparo también del recurso promoviendo una falta de condición de procedibilidad, para continuar con este proceso penal, y en caso de que el juez de Distrito de Audiencia de lo Penal, Leonel Alfaro, falle a favor --que es lo esperado-- este proceso actual será totalmente nulo", señaló el abogado Martínez, quien manifestó que Membreño está en todo su derecho de defenderse si siente que su libertad puede ser violentada.



Por su parte, Hüeck aprovechó la presencia de los medios locales, para defenderse, y dijo entender que como liberal es contrincante político de la actual administración local (refiriéndose a las autoridades de la actual alcaldía sandinista), y que quizás esas son las razones que los mueven a acusarlo por delitos que no ha cometido, sin embargo, aceptó no haber solicitado permiso al Gobierno del Japón para transferir un dinero donado por ellos a la cuenta de su Alcaldía (una de las causas por las que esta siendo acusado de malversar fondos).



No obstante, a pesar de que los acusados están muy confiados con el recurso de amparo, una fuente extraoficial nos afirmó que el Ministerio Público tiene un as bajo la manga, y que además, sobre estos implicados (y demás acusados como Arístides Ruiz Díaz, Juan Ortiz, Rudy Argentina Lira Rivera, ex concejales, y Lorenza Catalina Juárez Espinoza, ex administradora de la Alcaldía de Masaya), pronto recaerán otros delitos también de peculado y malversación.