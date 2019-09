Cárcel del Distrito VI es verdadera pesadilla

El hedor a sudor, humedad y heces fecales se combina en un caldo de hacinamiento e insalubridad en las cárceles de la estación policial del Distrito VI, la cual fue considerada por abogados del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh) como uno de los peores centros de detención en Managua.



Durante una visita al Distrito VI, los abogados del Cenidh tuvieron autorización para realizar una inspección de las condiciones en que cohabitan los 68 reos que ahí permanecen transitoriamente.





Entre excrementos y cucarachas

Tras los barrotes se encontraron a personas que aún sin constatar su culpabilidad o inocencia, viven las 24 horas en un ambiente difícil de respirar. Sin agua potable y con los ductos de las aguas negras obstruidos; los excrementos son embolsados por los detenidos para reducir el mal olor, mientras tanto, diminutas cucarachas en el piso exploran las bolsas de galletas vacías o caminan en los alrededores de las celdas en busca de migajas o de cualquier otra cosa que pudieran considerar alimento.



Wendy Flores, abogada del Cenidh, valoró que durante las visitas a las cárceles de diferentes distritos, no se habían encontrado con otra prisión en tan malas condiciones, a lo que se suma la queja de los detenidos de la mala alimentación, reducida a espaguetis mal cocidos y arroz sancochado.



Algunos de los reos mostraban golpes, raspones y heridas, asegurando no haber sido atendidos por médicos.



Por su parte, el subcomisionado Claudio Salas, jefe de Auxilio Judicial del Distrito VI, negó que a los reos se les haya privado de atención médica. Así mismo, comentó que un problema ha sido que los mismos reos obstruyen las aguas negras con las bolsas plásticas donde se les entregan los alimentos.



“Se llamó a los bomberos, que utilizaron la presión del agua para destaquear los ductos, pero pronto volvió el problema. En el caso de los alimentos, tenemos que ajustarnos con lo presupuestado, lo cual es insuficiente para mejor alimentación”, expresó el oficial, quien dijo estar con las manos atadas por falta de recursos.





El hacinamiento

En torno al hacinamiento, indicó que en estos momentos tienen a 68 detenidos, de los cuales 19 deberían estar en régimen de casa por cárcel, pero para optar a esto se necesita que un familiar se haga responsable del reo, sin embargo los dejaron “donados” a la estación policial.



Otro inconveniente es la huelga de los trabajadores del sistema judicial, pues tienen audiencia en horarios específicos, sin embargo se les lleva por la tarde sólo para que les reprogramen la cita, pues por la tarde no están atendiendo en los juzgados.



Tal problema hace que el número de detenidos sea mayor. “Lo mejor serían cinco detenidos por cada celda, sin embargo en algunas tenemos entre 12 y 15, haciendo más difícil la situación. A eso se suma que estos reos deberían estar en la estación policial un máximo de 10 días, si en ese período les aplican prisión preventiva deberían pasar al Sistema Penitenciario, pero eso no está sucediendo y por eso hay algunos que tienen hasta 90 días en la delegación”, dijo.



Gonzalo Carrión, director del área jurídica del Cenidh, señaló que el Estado es el garante de brindar las condiciones de alimentación e higiene apropiadas, y eso es parte del respeto a los derechos humanos.



“Los mandos policiales saben que existe este problema, en algunos distritos la situación es peor que en otros. No es por gusto que la directora de la Policía Nacional haya anunciado que se instalarán tres delegaciones más”, expresó Carrión.