Gestionan más presupuesto para combatir robos de aves en Zoológico Nacional

La directora del Zoológico Nacional de Nicaragua, Marina Argüello, emprenderá una serie de gestiones ante el Parlamento para lograr un mejor presupuesto que permita entre otros asuntos, combatir robos de las especies de aves que se hallan en esa institución.



Argüello informó hoy que hasta ahora la Policía no ha logrado recuperar 5 tucanes bi-color, 1 lapa roja, 2 loras de frente roja, 4 loras nuca amarilla, y 2 loras corona azul, que fueron robadas el 12 de enero pasado.



Un grupo de encapuchados, que encañonó al guardia de seguridad del zoológico, fue el que cometió el robo con fuerza, aunque no se pudieron llevar un mapache y otra ave, porque se les cayeron de un saco.



La directora del zoológico, ubicado 16 kilómetros al sur de Managua, señaló que los autores del robo conocían bien el lugar porque fueron directamente a las jaulas donde se hallaban las mejores especies.



"No tengo ninguna esperanza en recuperar las aves robadas porque no es la primera vez que esto ocurre, pues el zoológico fue víctima de otro robo de aves en el 2005 y éstas nunca han sido recuperadas", dijo Argüello.



"Lo mas triste de todo es que la policía conoce quienes se dedican a este tipo de robo de aves y quienes los compran y no los detienen, no sabemos qué es lo que está pasando", añadió la fuente.



La funcionaria dijo que también han pedido ayuda a la policía forestal del ministerio nicaragüense de Recursos Naturales y del Ambiente (Marena).



Explicó que dentro del Zoológico Nacional también hay un Centro de Rescate, a donde son llevadas las especies que son decomisadas por la policía a personas que ilegalmente venden los animales en la vía pública.



Se trata de animales que son maltratados o están enfermos y por eso son atendidos por una veterinaria en ese Centro de Rescate, para que no contaminen a las otras especies que alberga el zoológico, agregó.



Argüello informó de que el zoológico recibe un presupuesto anual de 2 millones de córdobas (105.540 dólares) y que lo que se necesita para el buen mantenimiento del centro son al menos 7 millones de córdobas (369.393 dólares).



Manifestó que en los próximos días realizará gestiones ante las comisiones de Medio Ambiente y de Asuntos Económicos de la Asamblea Nacional para hacerles una presentación e insistir en el aumento de la partida presupuestaria para el Zoológico Nacional que alberga a 75 especies, mas lo que hay en el Centro de Rescate donde por todo suman 600 animales.



La ley del presupuesto nacional de 2008 aún no ha sido aprobada por la Asamblea Nacional.