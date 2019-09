Se denunciará internacionalmente

La indefensión y explotación de los buzos pescadores de langosta realizada en aguas de la Costa Atlántica, será llevado por el procurador de derechos humanos, al Consejo Internacional de Derechos Humanos que se celebrará en Ginebra, Suiza, a realizarse en abril.



El procurador Omar Cabezas aseguró que denunciará este problema ya que después de diversas gestiones no se observan cambios en las condiciones en que laboran estos pescadores expuestos a lesiones cerebrales por las continuas inmersiones, la presión ejercida en sus cuerpos y el exceso de nitrógeno obtenido cuando utilizan tanques de oxígeno.



“La última vez que estuve con los pescadores de langostas, en agosto, fui a visitar a las víctimas que se encontraban en la única cámara hiperbárica de Nicaragua (que ya terminó su vida útil) , y se te parte el alma ver el sufrimiento de un hombre con los pulmones destruidos”.



Según el procurador en primer lugar la pesca a pulmón debería prohibirse y de no lograrse eso, por lo menos las instituciones correspondientes deben obligar a estas empresas a dar las condiciones necesarias para evitar fatalidades. “Si no se detiene el problema deberé presumir corrupción de por medio”.



Para el procurador esta es una de las más perversas formas de explotación, pues se valen de la necesidad y el hambre de estas poblaciones costeras, cuya única forma de vida es la pesca, para hacer que se sumerjan a las profundidades sin medir los daños.



Leyes buenas, pero sin aplicación

Por otra parte recordó que se plantearon reformas de ley para protección a los buzos, sin embargo la excusa fue que las leyes actuales eran buenas, el único problema es que no todo se aplicaban.



“Los dirigentes de la administración actual tienen que meterse a fondo. Por mi parte no me voy a cansar de hacer la denuncia contra este acto de crueldad. Si bien no tenemos potestad contra la empresa privada, si podemos incidir en las instituciones que deben regular esta labor, por eso demando que el gobierno debe hacer una investigación y se tomen medidas especiales en este caso para encontrar soluciones inmediatas. Si este gobierno dice tener vocación social y sensible a la pobreza, yo no lo dudo, pero es el momento de demostrarlo en este tema”.



Cabezas comentó que al observar la situación de estos pescadores quedó tan traumado que ya no come langosta y sugirió lo mismo a la población nacional y a los comensales en Estado Unidos, pues en cada langosta va la vida de un buzo.



No hay vuelta atrás

Norwin Solano, abogado del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH), dijo que en el 2006 se registraron 115 buzos afectados y aunque no tienen los datos del 2007, posterior al huracán “Félix” en a penas un mes se contabilizaron 24 casos.

Según datos obtenidos por el abogado del CENIDH, los buzos se introducen a las profundidades por más de una hora, hasta 450 pies de profundidad y sufriendo una presión equivalente a 1 mil 500 libras.



“Se sumergen hasta 8 o 9 veces, sin tomar en cuenta que en cada inmersión se vuelven más vulnerables. Así mismo, la indolencia es otro problema pues si alguien fallece no regresan hasta terminar su faena y si alguien resulta afectado lo que hacen es llamar a los guardacostas para que lo recoja, dejando que el daño cerebral sea mayor. Estas actitudes se toman porque cada viaje de los barcos tiene un costo de aproximadamente 150 mil córdobas”.



Solano comentó que hay falta de coordinación del Ministerio del Trabajo, el Ministerio de Salud y el Instituto de Seguridad Social, para que sean verdaderos garantes de las vidas de los buzos, pero las instituciones alegan falta de personal y de logística para hacer su trabajo.



La pesca aporta a los empresarios 3 millones de libras de langosta, ya en el mercado de Estados Unidos el precio puede ser de 15 dólares la libra.