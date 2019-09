Bóer arrolló y se coronó Campeón

En un alarde de dominio y superioridad, la temporada de ensueño del Bóer culminó en la más grande fiesta deportiva que atleta alguno pudiera imaginarse: el Campeonato.



Seis juegos de la Final desembocaron en la coronación del “monstruo” Bóer, que arrolló a cuanto rival tuvo enfrente en la temporada regular, y sin dar lugar a sorpresas o “milagros”, saltaron sobre las inspiradas Fieras del San Fernando, que aunque tuvieron la proeza de pelear en los primeros seis juegos, no pudieron impedirle al Bóer convertirse en bicampeones de la Liga Nicaragüense de Béisbol Profesional.



“Me siento feliz porque el objetivo fue alcanzado”, dijo Lourdes Gourriel, el mentor del Bóer. “Desde que vine a este país hablé del campeonato, y gracias a un apoyo incondicional de la directiva, y el ánimo que siempre tuvieron los muchachos, hoy ese sueño es una realidad”, agregó.





“Misión cumplida”



En el dogout capitalino durante la celebración, un grupo de jugadores jubilosos por el momento gritaron: “Misión Cumplida”.



“No podíamos fallar. Éste es un conjunto que jamás careció de nada. Lo tuvimos todo y así le damos a la fanaticada y a la directiva lo que nos pedían a cambio: el Campeonato”, dijo el Jugador Más Valioso de la Final, Marlon Abea.



El Bóer fue un equipo sin fisuras. Lució siempre compacto, y aventajado desde cualquier ángulo en comparación con sus rivales. Eso le permitió a la Tribu, dominar la Liga de punta a punta, imponiéndose a clubes como Chinandega, León y San Fernando.



Fueron los primeros en clasificarse a la Final, y eran favoritos para imponerse, lo que confirmaron superando a las Fieras, por paliza 19x3 en el penúltimo juego y por blanqueada 6x0 en el último.





Omar Cisneros: buscábamos una sorpresa

“Ellos fueron los mejores, y nosotros lo que buscábamos era un milagro o una sorpresa que jamás ocurrió”, manifestó el manager de las Fieras, Omar Cisneros.



Con la Serie 3-2 en contra, San Fernando pensó que Diego Sandino tenía la fórmula para atar los bates de la poderosa ofensiva capitalina. Pero en ese instante, todos olvidaron la interrogante: ¿Y el bateo, podrá funcionar contra ese pitcheo?

Luego de siete sólidos episodios de Sandino, la respuesta estaba dada: El bateo no funcionó ante el pitcheo de Rafael García.



“Hice lo mejor que pude, pero así son las cosas. Ellos me ganaron y yo fui abandonado por mi ofensiva”, manifestó el abridor de las Fieras.



El dogout de Masaya despedía un olor a derrota. Los rostros lánguidos de cada uno de los jugadores y coaches, denotaban el revés, pero más allá de ello, todos en el estadio reconocieron las agallas que mostró la tropa de Omar frente al equipo “monstruo”.





Las Fieras fueron aguerridos

“Fueron aguerridos y dignos rivales. Mis más grandes respetos para ellos”, dijo Gourriel.



Una temporada mágica y colorida, eso fue la campaña para el Bóer, que por segundo año consecutivo repite como los monarcas del Béisbol Profesional pinolero.



“Sólo me queda dar las gracias a la afición boerista que fue impresionante, y les digo que me marcho a Cuba, llevando lindos recuerdos de aquí, y un profundo amor en mi corazón. Gracias”, dijo el manager Gourriel.