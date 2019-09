Replantean relación de la Policía con DEA

La primera comisionada Aminta Granera aseguró ayer que se replanteará el trabajo operativo con la DEA, y la cooperación técnica y económica que brinda el gobierno de los Estados Unidos a la Policía Nacional.



La jefa policial hizo el anuncio durante el lanzamiento de una jornada denominada “Fortalecer Valores Éticos y Cambios de Actitud en las y los Policías”.



En días pasados, el presidente Daniel Ortega señaló que la agencia antidrogas norteamericana (DEA) promovía la corrupción entre los agentes policiales.



A propósito del lanzamiento de esta jornada, se le preguntó a Granera: ¿continuará trabajando la Policía con la DEA?

“Mientras el Presidente de la República no nos ordene suspender las relaciones de trabajo con la DEA, lo cual hasta hoy no ha hecho, la Policía Nacional continuará coordinando el trabajo con esta agencia”, respondió.





Viene delegación de alto nivel de EU

No obstante, agregó que por orientaciones del presidente de la República, Daniel Ortega, ya se comenzó a “redefinir la naturaleza y el alcance, tanto de las coordinaciones operativa con la DEA, como de la cooperación técnica y económica que el gobierno de Estados Unidos --a través de sus distintos programas de cooperación-- le brinda a la Policía de Nicaragua en el fortalecimiento a la lucha contra el crimen organizado, y, en particular, en la lucha contra el narcotráfico”.



En febrero, una delegación de alto nivel del gobierno de Estados Unidos arribará a Nicaragua para sostener una serie de reuniones con el presidente Daniel Ortega.



Según Granera, en uno de esos encuentros quedarán definidas las relaciones de trabajo entre la Policía y la DEA, y la política de cooperación del gobierno de Estados Unidos.



La jornada dada a conocer por la jefa policial busca fortalecer el desempeño policial y prevenir abusos y violaciones a los derechos humanos. Asimismo, la prevención en el involucramiento de las fuerzas en actos de corrupción.



Mecanismos de control

Granera explicó también que la jornada fortalecerá los mecanismos de supervisión, control y corrección dentro de la institución policial.



Primero “se van a promover foros a nivel departamental y nacional para identificar las debilidades de la institución; se ejecutarán procesos asamblearios en los que se promoverán los valores y cambios de actitud; y se involucrará al personal en actividades y eventos deportivos”, refirió.



A la par de estos procesos, se organizarán visitas de control a todas las estructuras de la Policía; se realizarán controles operativos e inspecciones sorpresivas; y se investigarán de forma eficiente las quejas y denuncias recibidas de parte de la población.



El año pasado, Asuntos Internos recibió alrededor de mil 800 denuncias, las que involucraban de alguna forma a dos mil 500 policías, y se confirmaron violaciones de algunos artículos del reglamento disciplinario en mil 84 policías, lo que equivale a un 11 por ciento del total de las fuerzas, y fueron sancionados desde el llamado de atención privado, hasta las más graves, que son las bajas deshonrosas.



Casi un 60 por ciento de estas denuncias se refieren a violaciones de los derechos humanos, alrededor de un 18 por ciento fueron casos de corrupción; un seis por ciento, de violencia intrafamiliar, y un cinco por ciento, por delitos comunes, entre otros.



En total, la Policía otorgó 248 bajas deshonrosas el año pasado por distintas razones.



Al frente de esta jornada estará el Inspector General, comisionado general Juan Báez, por lo que se fortalecerá esta área a través de infraestructura, recursos técnicos, medios de transporte y personal.



Granera manifestó que esta jornada contempla la elaboración y aprobación de un nuevo reglamento; y la ampliación de las facultades de la Inspectoría para que le permita presentar informes ante el Ministerio Público y el Poder Judicial.



Finalmente, Granera señaló que “la lucha por fortalecer los valores éticos, la mística de trabajo de la Policía Nacional, fue una de las prioridades de esta Jefatura que hemos asumido con más beligerancia, y que a su vez ha sido una de las orientaciones precisas que hemos recibido del Presidente de la República”.