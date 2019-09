Buzos están en desamparo

El gobierno del presidente Daniel Ortega dejó en el desamparo a los buzos de la Costa Caribe nicaragüense, al disolver una comisión interinstitucional que trabajaba por hacer cumplir sus derechos laborales y mejorar la calidad de la atención en salud que recibían.



La comisión, constituida durante la Administración del presidente Enrique Bolaños, estaba conformada por el Ministerio del Trabajo (Mitrab), el Ministerio de Salud (Minsa), el Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS) y el Ministerio de Fomento, Industria y Comercio (Mific).



Esta entidad estableció el cobro de un impuesto de 0.07 centavos de dólar a las empresas camaroneras que operan en la Región Autónoma del Atlántico Norte (RAAN), por cada libra de camarón y langosta extraída.



El dinero sería destinado para la atención médica de los buzos, y para brindar el mantenimiento de dos cámaras hiperbáricas que los salvarían de la descompresión.



Sin embargo, la comisión no se ha reunido desde finales de 2006, ya que sus funcionarios fueron despedidos.



“Esta comisión dejó de reunirse en lo que va de este gobierno, y muchos de los funcionarios que ahí trabajaron ya fueron despedidos de su cargo”, afirmó un funcionario del INSS que prefirió el anonimato.



Otra fuente confirmó que el fondo recaudado entre 2006 y 2007 es administrado por el Minsa, y supuestamente, se espera la aprobación del Consejo Regional de la RAAN, para que decidir en qué será utilizado. La suma asciende a casi un millón de córdobas.



Intentamos obtener la versión de las autoridades del INSS y del Minsa, pero no hubo respuesta oficial a dicha información.





Inmersión mortal será denunciada internacionalmente

Por su parte, Omar Cabezas, Procurador de los Derechos Humanos, informó que denunciará la indefensión y explotación de los buzos pescadores de langosta de la Costa Caribe nicaragüense, ante el Consejo Internacional de Derechos Humanos, que se celebrará en abril en Ginebra, Suiza.



“La última vez que estuve con los pescadores de langostas, en agosto, fui a visitar a las víctimas que se encontraban en la única cámara hiperbárica de Nicaragua (que ya terminó su vida útil), y se te parte el alma ver el sufrimiento de un hombre con los pulmones destruidos”, afirmó Cabezas.



Según él, la pesca de langosta sin la debida protección para los buzos debe prohibirse. “Si no se detiene el problema deberé presumir corrupción de por medio”, dijo. También calificó esta práctica como una de las más perversas formas de explotación.





Leyes buenas, pero sin aplicación

“Si bien no tenemos potestad contra la empresa privada, sí podemos incidir en las instituciones que deben regular esta labor. Por eso demando que el gobierno debe hacer una investigación y tomar medidas especiales en este caso para encontrar soluciones inmediatas”, afirmó Cabezas.



“Si este gobierno dice tener vocación social y sensible a la pobreza, yo no lo dudo. Pero es el momento de demostrarlo en este tema”, aseveró.



El procurador exhortó tanto a la población nicaragüense como a los extranjeros, a evitar el consumo de langostas, ya que cada una de éstas significa la vida de un buzo.



Norwin Solano, del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), señaló que en 2006 hubo 115 buzos afectados. Y precisó que a pesar de que no existen registros de 2007, posterior al paso del huracán Félix se contabilizaron 24 casos en apenas un mes.



“Se sumergen hasta 8 ó 9 veces, sin tomar en cuenta que en cada inmersión se vuelven más vulnerables”, explicó Solano, quien también señaló que la indolencia es otro serio problema.



“Si alguien fallece, no regresan hasta terminar su faena. Y si alguien resulta afectado, lo que hacen es llamar a los guardacostas para que lo recojan, dejando que el daño cerebral sea mayor. Estas actitudes se deben a que cada viaje de los barcos tiene un costo de aproximado a los 150 mil córdobas”, denunció.



Solano señaló la falta de coordinación entre los ministerios del Trabajo y de Salud, y el Instituto de Seguridad Social para enfrentar la situación de los buzos.



Anualmente se extraen en Nicaragua unos tres millones de libras de langosta. En Estados Unidos, el precio de la libra alcanza los 15 dólares.



EL NUEVO DIARIO intentó conversar con Steadman Fagoth, Director del Instituto Nicaragüense de la Pesca (Inpesca), sin embargo éste no pudo atendernos porque se encontraba en una reunión, según su asistente. Le dejamos un recado, pero no respondió.



También buscamos la opinión de algún funcionario del Mitrab, pero en la oficina de Divulgación y Prensa no respondieron nuestra solicitud de entrevista.







¿Quiénes dispuestos a aportar por la vida de los buzos?



Cámara hiperbárica cuesta entre US$ 100 mil y US$ 135 mil



Una nueva cámara hiperbárica, que podría salvar la vida a decenas de buzos en la Costa Caribe del país, se cotiza en precios que oscilan entre 100 mil y 135 mil dólares, según ofertas en internet.



De acuerdo con la información de diversas páginas relacionadas con la oxigenación hiperbárica, la cámara se puede encontrar en países como Argentina, México, Estados Unidos y España, a precios que van desde 99 mil 500 dólares.



El director del Hospital Nuevo Amanecer de Puerto Cabezas, Francisco Javier Selva, anunció el cierre indefinido de atención en la cámara hiperbárica, debido a que ésta ya dio su vida útil y está a punto de explotar, y eso podría ser más lamentable aún.



Según el doctor Selva, ese equipo llegó a esta ciudad hace más de ocho años, y fue armado con piezas de diferentes motores, es decir, es un clon, razón por la cual sus repuestos no son fáciles de encontrar a nivel nacional e internacional.





(Con la colaboración de Luis Galeano)