“Somos contralores, no voceros oficiosos”

Los contralores colegiados tomaron distancia de las declaraciones que brindó el titular del ente fiscalizador, Luis Ángel Montenegro, quien de manera oficiosa justificó los actos por los que se ha estado cuestionando el uso de los recursos públicos por parte del Ejecutivo que preside Daniel Ortega

“Nuestro trabajo es tutelar por el buen uso de los bienes del Estado, aprobar o denegar exclusiones de procedimientos, aprobar auditorías, revisarlas y emitir resoluciones con responsabilidades cuando las hubiesen, nada más”, dijo ayer el contralor Guillermo Argüello Poessy al ser consultado sobre el tema.



Montenegro convocó a una conferencia de prensa el lunes por la tarde para decir que el mitin político del Estadio en el primer juego de la Final de Béisbol, al que asistieron miles de simpatizantes del Gobierno, lo pudo haber pagado el Frente Sandinista; que lo del concierto de Carlos Vives el 31 de diciembre del año pasado y los juguetes chinos repartidos en Navidad, los pudo haber patrocinado alguna empresa privada, y que los vuelos en aviones privados los pagan presidentes amigos de Ortega.



Sus declaraciones las basó en lo que le informaron por teléfono el ministro de Hacienda, Alberto Guevara, y el secretario de la Presidencia, Salvador Vanegas, sin tener las evidencias y pruebas que siempre solicitan los colegiados para pronunciarse sobre algún tema específico.



Argüello Poessy aseguró que verificarán las declaraciones que brindó el presidente del ente fiscalizador, porque hasta este momento se trata de una información que le brindaron algunos ministros y secretarios por teléfono.



“Hasta el momento ese tema no ha sido abordado por todos, pero el jueves lo vamos a ver, y así aclaramos todo lo que tengamos que aclarar”, dijo Argüello Poessy, quien agregó que “si él dijo lo que dijo, es porque la información que le dieron debe ser cierta, aunque lo mejor será pedir información al Ministerio de Hacienda y la Presidencia”.





Pasos: “No es posición oficial”



El contralor sandinista José Pasos Marciaq dijo, por su parte, que lo relacionado con los gastos de estos eventos será visto de manera oficial en el Consejo de Contralores, “porque somos un órgano colegiado y como tal nos corresponde a todos tomar las decisiones”.



Indicó que cada uno de los contralores tiene pleno derecho de emitir las opiniones que tengan a bien, pero que las mismas no se constituyen en la posición oficial de la Contraloría.



“Lo que diga el presidente de la Contraloría no es necesariamente lo que piensa el Consejo, él es un miembro más al que no le podemos reprimir su derecho de opinar, aunque yo en ese sentido soy más discreto y me pronuncio hasta que ya hay elementos reales para hacerlo”, señaló Pasos Marciaq.



El vicepresidente de la Contraloría General de la República (CGR), Lino Hernández, dijo que todo lo relacionado con los gastos de la Presidencia que han sido objeto de cuestionamientos públicos, será revisado por el Consejo en pleno el jueves, y coincidió con sus colegas al señalar que lo que dijo Montenegro, no es la posición de la entidad superior de control.



“En este momento no existe una posición oficial de la Contraloría sobre esa información, que dice el licenciado Montenegro que le dieron en (el Ministerio de) Hacienda y en la Presidencia, pero que él diga que todo está bien no significa que así sea, vamos a analizarlo el jueves”, dijo Hernández.



“Las cosas como éstas no se tramitan con conversaciones, puede ser que él haya hablado por la relación que tiene con los funcionarios de esas instituciones, pero de todas maneras de eso vamos a tomar una decisión el jueves”, manifestó Hernández, quien agregó que “lo que dijo es su asunto personal, nuestras decisiones son colegiadas”.







Ministro de Hacienda:



“Sólo Daniel sabe de dónde salen los riales”





* Sigue misterio sobre quién pagó concierto, juguetes, boletos al estadio y vuelos privados



Gustavo Álvarez

En un misterio pretende el gobierno mantener el origen de los recursos utilizados para alquiler de aviones, pago de conciertos y la compra masiva de boletos para partidarios sandinistas, ya que el ministro de Hacienda, Alberto Guevara, dijo desconocer sobre ello, y aseguró que es el presidente Daniel Ortega el único que puede responder a esa pregunta.



“Si hablan del viaje del Presidente, él tuvo el financiamiento de amigos. Lo que yo puedo asegurar, y es mi obligación, es que ni un centavo salió del Presupuesto de la República”, expresó el ministro, luego de una reunión que sostuvo ayer con diputados de la Comisión de Producción, Economía y Presupuesto de la Asamblea Nacional.



Guevara dijo desconocer quiénes son esos amigos que generosamente están financiando actividades como el concierto de Carlos Vives el 31 de diciembre pasado, la masiva compra de boletos para que los miembros de los Consejos del Poder Ciudadano, CPC, vitorearan al presidente de Venezuela, Hugo Chávez, en el Estadio “Dennis Martínez”, y el supuesto alquiler de un jet para que el mandatario viajara al exterior con toda su familia.



“Eso hay que preguntárselo al Presidente. Yo sólo me encargo de asegurarles que ningún centavo salió del Presupuesto de la República para financiar ni ese viaje ni ningún otro, ni viáticos”, reiteró Guevara.



Dijo que tampoco sabe de dónde salieron los recursos para el pago del concierto de Carlos Vives y de los boletos para el juego de béisbol.



“Si el Presidente no me ha pedido recursos del Presupuesto para eso, es lo único que yo puedo decir”, subrayó.



El ministro afirmó que el conocer quiénes son los amigos que financian dichos gastos, tampoco es resorte del Ministerio de Hacienda.



“Yo no me puedo meter en actividades que no me corresponden. Pregúntenme sobre el Presupuesto, sobre las actividades de Hacienda”, dijo en tono molesto el funcionario.



Alegó que tampoco corresponde al Gabinete Económico conocer de dónde salen dichos recursos para esos gastos.



Añadió que en el caso de la ayuda que viene para el Presupuesto de la República, entra por la Cancillería y es ratificada por el ministerio a su cargo, pero que no tiene que ver con la que recibe el presidente Ortega.



Guevara expresó que siempre que la Contraloría de la República le pida cuentas, él está dispuesto a rendirlas.



El caso de los misteriosos y millonarios gastos de la Presidencia está en la Contraloría, pero el contralor Luis Ángel Montenegro justificó los mismos, al expresar que quizá provienen de gobiernos amigos o de algún millonario generoso.



Hasta el momento se desconoce a cuánto ascienden los millonarios gastos que realiza la Presidencia en actividades que no precisamente están dentro de las tareas normales de dicha institución.