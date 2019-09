Algunas cooperativas sacan sus unidades de recorrido

Mientras Rafael Quinto, presidente de la Unión de Cooperativas de Transporte Colectivo, aseguraba que el transporte urbano en Managua estaba tranquilo, varias cooperativas --entre ellas la “Camilo Ortega”-- sacaron de circulación algunas de sus unidades, porque la cuota de combustible que les suministra el Instituto Regulador del Transporte Municipal de Managua, no les dio para hacer sus recorridos normales.



“Hasta ahora no ha habido problemas con el combustible”, afirmó Quinto, quien aseguró a EL NUEVO DIARIO que no habrá necesidad de un incremento en el pasaje del bus urbano.



Sin embargo, socios de la Cooperativa “Camilo Ortega”, que tiene las rutas 154 y 158, declararon que debido a la reducción en las cuotas de combustible, se vieron obligados a detener varias unidades de buses “en las horas pico”. Francisco Mejía, socio de la Cooperativa 154, confirmó que se vio obligado a sacar de circulación a su unidad “por temor a quedarme en la calle”, debido a que le redujeron la cuota de combustible. “Ayer no había combustible”, aseguró.



“Nos estaban dando 25 galones para cubrir de 5 a 6 vueltas diarias, de 41 kilómetros cada una, pero ahora nos dieron 20 galones”, dijo Marcos Urbina, también socio en la ruta 154.



Mejía aseguró que para no dejar de trabajar ordenó a sus operarios que compraran combustible en las gasolineras comerciales, “pero así estoy perdiendo. Es un problema serio”, señaló.





Quinto está contento

Pero Rafael Quinto aseguró que hasta ahora no había problemas con el combustible, y por lo tanto “no habrá necesidad de incrementar el pasaje” tal como lo había asegurado semanas atrás, luego de denunciar que el Irtramma le redujo en un 20 por ciento el combustible para garantizar la “tarifa social”, y, por lo tanto, tendría que aumentar a tres córdobas con 50 centavos el pasaje.



“Si no me aplicas la medida entonces estamos tranquilos”, dijo Quinto, quien aseguró que la reducción del combustible no se ha aplicado. Quinto y el director del Irtramma, ingeniero Francisco Alvarado, tenían prevista ayer una reunión para ver los problemas del transporte urbano, pero el encuentro fue suspendido.



“No hubo reunión y nos reuniremos mañana (hoy) para planificar un almuerzo”, dijo entre risas el dirigente de los empresarios del transporte, quien cambió su tono amenazante a otro un tanto irónico al asegurar que tal vez comiendo “resolvemos todos los problemas”.



Quinto culpó tanto a Francisco Alvarado como al Alcalde de Managua, ingeniero Dionisio Marenco, de los problemas que están enfrentando en el transporte urbano, pero ahora que ya no tiene problemas. “No, ya no hay problemas, todo está tranquilo”, aseguró.



Mientras Iván Largaespada, quien dijo ser socio de la Cooperativa Colón, se quejó que el Irtramma le redujo en un 20 por ciento la cuota de combustible, y, por lo tanto, “reducirían la cantidad de recorridos de sus unidades”.