Paro firme en Poder Judicial

Funcionarios y trabajadores del Poder Judicial cumplieron ayer trece días de permanecer en paro escalonado, en demanda de la aprobación de la Normativa de la Ley de Carrera Judicial y el cumplimiento del Convenio Colectivo.



Los miembros de la Junta Directiva de la Asociación de Jueces de Nicaragua (Ajumanic), aún continúan las consultas con las delegaciones departamentales para decidir si suspenden la huelga iniciada el pasado nueve de enero.



Los sindicalistas y Ajumanic no han atendido el llamado que hicieron la semana pasada los magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) para desmontar la huelga con el compromiso de continuar la aprobación de la Normativa de la Ley de Carrera Judicial y concluirla antes del 30 de enero.



Los magistrados pidieron la suspensión del paro para no perjudicar a los usuarios de la justicia, que se han visto afectados, porque tanto los juzgados como las dependencias del Poder Judicial: Instituto de Medicina Legal, Registro de la Propiedad y Tribunales de Apelaciones, han suspendido sus labores a medio día.





Marcharán hoy hacia la CSJ

Por el contrario, los sindicatos de todo el país, según una circular, marcharán hoy a la CSJ para exigir el cumplimiento del Convenio Colectivo y otras demandas laborales, que según ellos no han sido atendidas.



De acuerdo con la circular, los sindicatos de Occidente y de Managua se concentrarán en la Shell Waspam, y los de la zona norte en La Subasta, para desde ahí marchar a la CSJ, donde tienen previsto llegar a las diez de mañana para reunirse con una delegación de magistrados.



La semana pasada, una delegación de magistrados de la CSJ recibió a los sindicatos para explicarles que no cuentan con presupuesto para satisfacer todas las demandas laborales que exigen.



Al finalizar esa reunión, los miembros de la delegación, prometieron a los sindicalistas llevar sus inquietudes al seno de la Corte Plena, y pidieron la suspensión del paro a fin de no afectar a la ciudadanía que tiene casos en trámite.



Por otra parte, el lunes los magistrados de la CSJ avanzaron en la aprobación de la normativa para poder cumplir con la promesa con Ajumanic, cuyos integrantes, según han dicho, desconfían de la palabra de los magistrados, pues a finales del año pasado les fallaron al no aprobar dicha normativa antes de salir de vacaciones de Navidad y Año Nuevo.





En Chontales

En tanto, en Juigalpa, los jueces civiles locales y de distrito, más los funcionarios del Registro de la Propiedad y personal de apoyo de los judiciales del Tribunal de Apelaciones de la circunscripción central, paralizaron sus labores, con el fin de presionar a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia para que aprueben la Normativa de la Ley de Carrera Judicial.





Intimidación en Bluefields

Trabajadores judiciales de Bluefields que participan en una protesta para exigir que la Corte Suprema de Justicia cumpla con el convenio colectivo, reaccionaron indignados porque la asesoría laboral de ese poder del Estado solicitó al Ministerio del Trabajo que realice una inspección en los complejos judiciales donde se realiza tal protesta, y que la decrete ilegal.





(Con la colaboración de Yelba Tablada y Heberto Jarquín)