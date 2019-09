Cae banda que estafaba a vendedores de vehículos

La Policía Nacional desarticuló ayer una banda de estafadores dedicada específicamente a la compra de vehículos, para lo cual utilizaba cheques sin fondos.



Los detenidos son Jairo Antonio Guadamuz García, de 41 años; Ronny Armando González Centeno, de 27, y Henry Adán Hernández Delgado. El primero es originario de Chontales, y los otros dos son de Managua.



La desarticulación de esta banda estuvo a cargo de la Dirección de Investigaciones Económicas mediante un trabajo de inteligencia policial, según el jefe de la División de Relaciones Publica, comisionado mayor Alonso Sevilla.



“Estas personas llegaban donde personas que venden vehículos, y acordaban el negocio de comprar uno, dos, tres, cuatro vehículos, es la cantidad máxima que hemos conocido hasta hoy (ayer), que han contratado”, explicó.



“Entregan el cheque a nombre de uno de ellos. En el caso que hemos descubierto el cheque iba a nombre de Jairo Guadamuz García. Pero les dicen a los que les venden los vehículos que el cheque no lo cambien inmediatamente, que lo tengan ahí, y que un mes después lo hagan efectivo, porque ellos no quieren la escritura del vehículo de forma inmediata”, agregó.



Utilizando este mecanismo estafaron a un ciudadano con cuatro camiones, a otro con dos vehículos livianos, entre ellos un automóvil y una camioneta, y a última hora la Policía conoció que a una tercera persona le extendieron un cheque por dos camionetas 4Runer.



“Estas personas han sido denunciadas por uno de los afectados, quien recibió dos cheques por la suma de 580 mil córdobas por la venta de dos vehículos, y los otros están siendo llamados en este momento a la Policía del Distrito Cinco para que pongan su denuncia”, sostuvo Sevilla.



La Policía ocupó como evidencia un vehículo Toyota Corolla, blanco, placas M 100-431.



Sevilla aclaró que la investigación aún no ha concluido. Una de las versiones que circulan alrededor del caso, es que uno de los detenidos es familiar de los hermanos Centeno Roque, pero esto no fue confirmado por la Policía.



La detención de los miembros de esta banda se produjo en una vivienda ubicada en Los Robles. La Policía investiga también a quién pertenece esta propiedad.