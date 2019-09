Titular de Salud evade disposición del Mitrab

El ministro de Salud, Guillermo González, negó estar en conocimiento de la resolución del Ministerio del Trabajo que ordena el reintegro de la Junta Directiva del sindicato independiente, despedida de la institución una vez que éste asumió el cargo, en noviembre pasado.



La Junta Directiva de la Confederación de Trabajadores de la Salud, Contranicsa, se puso al frente --dirigidos por su secretario general, Martín Portillo-- como la verdadera oposición en el Minsa, relegando al papel de oficialista a la Federación de Trabajadores de la Salud, Fetsalud, al mando del diputado, médico en planilla del Hospital “Roberto Calderón” y funcionario de gobierno, Gustavo Porras.



A pesar de que los periodistas le explicamos al funcionario que se trataba del despido de más de 80 trabajadores y que había una resolución de por medio del Mitrab, González respondió que no conocía a los trabajadores despedidos.



“No sé de qué hablás”, se limitó a decir González, para luego huir de los medios.



Como se recordará, González asumió la titularidad del Minsa tras la salida de la doctora Maritza Cuan, supuestamente, por roces con el ahora ministro.



Una vez que asumió González, más de 100 trabajadores han sido despedidos, incluyendo a toda la Junta Directiva de Contranicsa, a sabiendas de que violentaba el Código Laboral y el convenio colectivo.



González tampoco respondió a la inquietud de los periodistas sobre por qué en el Minsa aún no han nombrado al viceministro de Salud.



Según fuentes extraoficiales, uno de los candidatos a ocupar el cargo es el doctor Adrián Zelaya, actual Secretario General del Minsa, sin embargo, al parecer, no fue del agrado de González.