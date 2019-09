Interurbanos buscan alternativas sociales

El ingeniero Franklin Sequeira, Director de Transporte Terrestre del Ministerio de Transporte e Infraestructura, expresó que “es inminente” un nuevo incremento en el transporte interurbano. “Si sigue aumentando el costo de combustible, probablemente aumentará todo”, dijo Sequeira, para quien no necesariamente el incremento será proporcional al aumento del combustible, y aclaró que se buscan “otras alternativas para paliar el golpe”.



Mientras, transportistas del centro y del norte del país urgieron una revisión de la tarifa, bajo el argumento de que “tenemos grandes compromisos económicos, y si no hacemos un análisis real tendremos dificultades”, según lo afirmó Luis Jiménez Roa, directivo de la Cooperativa de Transporte del Atlántico que maneja a por lo menos 700 unidades de buses.



Pero los transportistas de Masaya, Carazo, Granada y Rivas, rechazaron un incremento en la tarifa y se pronunciaron a favor de una “tarifa social” que no afecte a los usuarios, pero que sea beneficioso para los transportistas en el sentido de alternativas, como subsidio en el combustible, y la reducción del impuesto selectivo del consumo al combustible y de las utilidades de la petroleras.





MTI no asume responsabilidad

Para Sequeira, esa propuesta sale de las manos del Ministerio de Transporte e Infraestructura. “Eso tiene que ver con una política pública, y ya no es facultad nuestra, sino un análisis y decisión del Gobierno”.



Sequeira explicó que la idea es disminuir la brecha entre la tarifa real del transporte y la que se está cobrando, y aunque aseguró que el reajuste ya está listo, no dio detalles del porcentaje en que aumentará. “Si autorizaríamos la tarifa real, sería un fuerte golpe al usuario”, aseguró.



Pero el reajuste no será para todas las rutas y corredores del país. “Se va a hacer en todas las rutas que están más bajas”, dijo Sequeira, quien recordó que hay algunas rutas donde se está cobrando exageradamente. “Las que están cobrando menos, a esas se les aumentará”, especificó.





Revisión técnica

El presidente de la cooperativa Cootlántico, aseguró que “debe haber un análisis técnico a profundidad sobre las tarifas, sin embargo, dejó abierta la posibilidad de la búsqueda “de alternativas donde se afecte menos a la población de Nicaragua. “Estamos en disposición de revisar todas las alternativas necesarias donde se afecte menos a la población.



“Hay una situación compleja y queremos ser parte de la solución y no del problema”, dijo Jiménez, quien se mostró dispuesto a estudiar la propuesta de una “tarifa social” que pusieron en la mesa de discusión transportistas de Granada, Carazo, Masaya y Rivas.



“En un país como el nuestro, la tarifa social es necesaria, lo que hay que ver es si es posible para el Gobierno. Hay que buscar la mejor alternativa, mas viable para un consenso”.





Las mesas técnicas

El director de Transporte Terrestre aseguró que en las mesas técnicas se analiza cada uno de los ítems, como los gastos de llantas. “La idea es ponernos de acuerdo y establecer la estructura de costos”. Recordó que la estructura de costos en el sector transporte no se actualizaba desde hace 16 años. “Ahora nos toca a nosotros”, aseguró.



Pero también se tomará en cuenta la cantidad de recorridos que hace un bus y la cantidad de pasajeros que transporta la unidad. Según Sequeira, “el incremento del combustible en la estructura de costos no debe ser aplicaba a los usuarios; se tiene que buscar otras alternativas”.



Una de ellas es la propuesta de los transportistas de Carazo, Masaya, Granada y Rivas, que plantearon la tarifa social, pero también, según Sequeira, otra posibilidad es reducir la cantidad de rutas a recorrer. “Es posible que en las horas pico salgan mas unidades y se reduzcan a la hora cuando no hay mucha demanda”, explicó.



El funcionario negó que se trate de un racionamiento en el combustible para el sector transporte. “Lo que estamos planteando es una forma para paliar el problema, es para ahorrar combustible y costos de operación”, aseguró Sequeira.