“Es repugnante tener una corte de aduladores”

Hombre de “pecados veniales”, como se definió el vicesecretario general del FSLN, Tomás Borge, un día Carlos Fonseca le criticó su afán de verles las pantorrillas a las mujeres. “Mejor vele las piernas a la Revolución”, le llamó la atención. La anécdota quiere hacer una distinción entre la crítica que “lanza al abismo” y aquella que “tiende la mano”.



Hojea los diarios, y el actual embajador de Nicaragua en Perú, Paraguay y Bolivia, piensa que sólo titulares negativos hay, “y me refiero en general, no sólo al gobierno”. La crítica es un tema que le agrada abordar, porque el comandante Borge parece un hombre que toda su vida fue sometido a las críticas por sus “pecados”, que no llegan a “mortales”, según nos asegura, como el hecho de apreciar los encantos que ya Rubén cantaba de las ninfas.



“Algo bueno debe haber en este país. Hay que recordar cosas buenas. Está por terminar la Cruzada de Alfabetización. Por ejemplo, se resuelve la desgracia de los huracanes, ¿por qué no abordarlo en términos positivos?”, sugiere.



Los problemas son de comunicación en las instancias gubernamentales, el secretismo, el difícil flujo de información. Esto es un impedimento objetivo que tiene el periodismo nacional.



De todas maneras, he señalado que quizá debe haber una política más abierta hacia los medios. Debería criticarse en términos constructivos eso. Recomiendo que se haga un esfuerzo en esa dirección



La relación de los medios con el poder no siempre ha sido de lo más cordial en las diferentes épocas.

¿Cómo miraría una mejor relación, acaso como voceros oficiosos de las políticas del Estado?



Creo yo que debería haber una posición positiva de ambas partes. No la hay. Siempre, por un lado un periódico y algún medio de televisión son así porque no lo pueden evitar, pues responden a criterios políticos a veces externos y otros internos, porque sus concepciones ideológicas los conducen a la intolerancia total. Por mucho esfuerzo que se haga, nunca van a encontrar nada positivo en un gobierno que no es de su agrado. Nunca habrá un reconocimiento a nada.



Sin embargo, me parece que aun así, habrá que hacer esfuerzos en esa dirección para llevarlos de la mano en lo posible a la objetividad. No me refiero en este caso a EL NUEVO DIARIO, ya alguna vez opiné sobre el tema.



Más aún, estas opiniones se las he expresado a mi compañero Daniel (Ortega), en el sentido de que hay que hacer un esfuerzo por la naturaleza de EL NUEVO DIARIO. El diario tiene raíces sandinistas, no tiene razón de ser para asumir una actitud negativa, pero tampoco da señales muy visibles de querer conducirse por ese camino.



En todo caso, y así se lo hice saber a Daniel, no habrá que esperar que a END se convierta en un vocero del gobierno. Me parece correcto que asuma una actitud independiente, es lo más adecuado, incluso una posición crítica. Es un lugar común lo que diré, pero que haya una crítica constructiva.



A juicio de los periodistas, ver lo que es negativo y señalarlo amistosamente, porque decía Carlos Fonseca, hay que criticar de frente y elogiar por la espalda. Pero alguna vez hay que decir las cosas positivas de alguien, siguiendo el consejo de Carlos. Y eso estimula una relación más constructiva.



Él (Carlos) me criticaba de una manera que no me sentía mal. El punto es cómo criticar sin que se sienta mal el criticado. Debe haber un mecanismo de parte de los inteligentísimos periodistas de END, como Francisco Chamorro y Danilo Aguirre, buscar la manera de que el criticado no se sienta mal y reconocer las virtudes de lo que está bueno.



Las buenas intenciones de Daniel existen, estoy seguro.



¿Los periodistas y medios no serían mejor como instrumentos porque ponen el dedo en la llaga de lo que no se está haciendo bien? El gobierno tendría insumos para corregir.



Correcto, cuando no hay intención de dañar, cuando es del tipo de críticas que promovía Carlos Fonseca: en los días cuando criticar era darte la mano; cuando hay esa intención, se nota. No es empujarte al abismo.





¿No es preferible una prensa independiente que una corte de aduladores?



Lógico, sería repugnante tener esa corte de aduladores, eso no es admisible. Sacar todos los días un titular de que Daniel Ortega se parece a Dios sería horrible, como ocurría en Corea del Norte, que endiosaban a los dirigentes, aunque eran buena gente. Tuve mucho cariño por Kim Il Sung.



Pero en el poder, aunque no quiera el presidente, hay gente que trata de separar al gobernante de la realidad, produciendo una gran alienación.



Eso siempre ocurre. Yo le recomiendo a la gente que se acerca a Daniel Ortega que no lo adule, porque no le gusta que lo adulen. Unos empresarios empezaron a elogiarlo, el dijo: “Por favor, no me hable así, no me diga excelentísimo, ni siquiera Presidente, sino amigo”. En el caso de Daniel, él se aparta de cualquier adulación. No es el mejor camino para llegar a él. Es más, le gusta que le hablen con franqueza, como le hablo yo. Yo recomiendo… a los cepillos no recomiendo cepilladas, hay que hablarle con franqueza y fraternidad.



Eso podría ser la política con END, un periódico tan excelente, que no sea cepillo, pero tampoco que sea grosero. Una crítica constructiva, cuidadosa y amistosa tendría más resultados en función de los intereses nacionales.



Los viajes del Presidente



El comandante Tomás Borge aseguró que los viajes del presidente Ortega no se hacen con fondos del Presupuesto de la República, sino por lo que calificó “solidaridad” de países amigos. Y citó por ejemplo a dirigentes como Muammar Khadafy y Hugo Chávez, y en el pasado al mismo Carlos Andrés Pérez.



“Los anteriores gobernantes viajaron a veces en aviones privados y también con familiares, utilizando fondos del Estado, incluso algunos con mucha frecuencia, y hubo información de uno de ellos con exagerados gastos en lujosos hoteles, todo pagado por el Estado”.



Según Borge, en el caso de Daniel, “desde el primer gobierno, Estados amigos de aquel momento” proporcionaron los medios para los periplos oficiales. “Yo viajé en aviones prestados por dirigentes políticos de algunos países; tres o cuatro veces viajé a Libia en avión proporcionado por Khadafy de ida y regreso. Más aún, Khadafy me dio un avión para el gobierno junto con 100 millones de dólares, por cierto, después ese avión fue vendido por el Ejército de Nicaragua junto con el “19 de Julio”, que dejó (Anastasio) Somoza”.



Nicaragua, pequeño y todo, contaba en los 80 con dos jet ejecutivos. El integrante de la Dirección Nacional histórica del FSLN, dijo a modo de ejemplo que en una ocasión mandó una de esas naves a Panamá para darle “raid” al escritor desaparecido Julio Cortázar. El también finado presidente de ese país, Omar Torrijos, le llamó para avisarle que al autor de “Rayuela” le habían robado sus documentos y dinero.



Carlos Andrés Pérez facilitó también aviones para el desplazamiento de los líderes nicaragüenses, y Borge piensa que también lo hizo con doña Violeta Barrios en los 90.



¿Qué gana Khadafy, en el caso de que fuera él quien lo proporciona? nada, porque ahora tiene buenas relaciones con los Estados Unidos. Lo que gana sólo es la satisfacción de ayudarle a un país amigo. ¿Qué gana Cuba con ayudarnos a nosotros con los maestros y médicos? Simpatía, nada más.