Hüeck y asociados a juicio oral y público

Masaya



Como un balde de agua fría cayó a Carlos Iván Hüeck, ex alcalde de Masaya, y a Chéster Membreño, ex secretario del Concejo de la ciudad, la decisión tomada por el juez de Audiencia de Distrito Penal de Masaya, Leonel Alfaro Sánchez, al no dar lugar a la petición interpuesta por el abogado Danilo Martínez, por falta de condición de procedibilidad a fin de anular el proceso judicial.



Según Martínez, su solicitud se basó en un nuevo hecho, el recurso de amparo introducido hace dos años por uno de los implicados (Membreño), el cual no ha tenido respuesta por parte de la Corte Suprema de Justicia, "lo que invalida la continuación de la causa".



Sin embargo, César Guevara, Procurador Penal (en representación de la Procuraduría General de la República), explicó que el juez Alfaro en ningún momento podía dar lugar a esa solicitud --de falta de procedibilidad--, ya que el único órgano competente para tomar esa decisión es el Tribunal de Apelaciones, por lo tanto, el judicial procedió correctamente al no mezclar asuntos.



"Además, queda claro que en caso de darle respuesta a esa condición, solicitada por el abogado del ex alcalde, únicamente el proceso judicial se anulará para el señor Chéster Iván Membreño, y no para los demás implicados", aseveró.



Por su parte, tanto Hüeck como Membreño y demás implicados (Arístides Ruiz Díaz, Juan Ortiz, Rudy Argentina Lira Rivera, ex concejales, y Lorenza Catalina Juárez Espinoza, ex administradora de la Alcaldía de Masaya), siguen manteniendo su postura de ser inocentes.