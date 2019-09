Quiebre gigante en la RAAS

Fuentes oficiales del Ejército de Nicaragua informaron que el cargamento de cocaína incautado ayer en costas de la Región Autónoma del Atlántico Sur es de 78 sacos y podría sumar unas 2.2 toneladas de cocaína.



El cuantioso cargamento fue incautado en la costa cerca de Monkey Point a unos 20 kilómetros de Bluefields, en horas de la tarde de ayer, luego que efectivos de la Naval del Ejército tuviera un breve enfrentamiento armado con los trasegadores de la droga que se movilizaban en una panga rápida.



El ejército logró dar captura al colombiano Carlos Fuentes, de 33 años y Ricardo Pérez, de 53, pero se dieron a la fuga el capitán de la embarcación y un cuarto marinero de origen hondureño y guatemalteco respectivamente.



Información extraoficial indica que la embarcación naufragó específicamente en Willing Creek, una costa desierta al sur de Monkey Point, luego que ésta fuera presuntamente perseguida por aviación de la DEA.



Se volcó la panga

Horas después de la captura y contabilizando el cargamento, se indica que la panga se volcó y los sacos naufragaron por un tiempo no precisado. No obstante, se logró agrupar nuevamente los 78 sacos de cocaína que cada uno contiene entre 25 y 30 tacos de droga, que podría sumar más de 2 mil kilogramos de cocaína, indicaron fuentes militares.



El cargamento aún permanece en el lugar, resguardado por agentes de la Naval y la Fiscalía, los cuales aún esperan la llegada de la Policía Nacional para dar pie al respectivo proceso de investigación y recuperación de evidencias.



Willing Creek a unos 10 kilómetros de Monkey Point, es un estratégico enclave en la Costa Caribe de Nicaragua, que actualmente es un punto de trasiego, descansadero y reposta de embarcaciones colombianas cargadas de cocaína con destino a Estados Unidos.