Ortega acepta que “disipó sus dudas”

El presidente Daniel Ortega dio ayer públicamente su total apoyo a la Cuenta Reto del Milenio (CRM), un programa del gobierno de los Estados Unidos que el mandatario criticó en anteriores oportunidades porque según él, “tiene milenios” de estar ejecutando los programas.



En un acto público realizado en Chinandega, Ortega expresó su cambio de parecer sobre la CRM. Dijo que antes “tenía sus dudas”, pero que éstas fueron disipadas en los últimos meses, ya que “fue pidiendo información”.



“Quiero expresar mi reconocimiento y apoyo. Quiero decirle al amigo John Danilovich, que agradecemos esta cooperación del pueblo de los Estados Unidos, y que vamos a unir esfuerzos”, expresó el mandatario.



En la conmemoración del aniversario de la Revolución Popular Sandinista, en julio del año pasado, Ortega dijo refiriéndose a los proyectos de la CRM: “No se ha construido un solo kilómetro, no ha habido obras. Sí ha habido estudios, viajes y gastos de los equipos que se han formado”.



Esta vez, sin embargo, después que se inauguró la construcción de la carretera a Somotillo, confió en que a mediados del año se empiecen a construir todas las carreteras que están establecidas en los programas de la CRM.



El Presidente estuvo acompañado por los ministros Fernando Martínez y Ariel Bucardo, de Transporte e Infraestructura y de Agricultura y Forestal, respectivamente; por el procurador general Hernán Estrada; por el Embajador de Estados Unidos, Paul Trivelli; por el director ejecutivo de la Corporación Reto del Milenio, John Danilovich; por el Embajador de Nicaragua en EU, Arturo Cruz, y por el director nacional de la CRM, Juan Sebastián Chamorro, entre otros.





Director de la CRM: “El enemigo común es la pobreza”



Danilovich dijo que desde el año pasado han apoyado a más de 2 mil 500 productores con la mejoría de sus ingresos económicos, y desde junio de 2006 a septiembre de 2007, han generado más de dos mil empleos permanentes.



Para Danilovich, el desafío de ambas naciones es borrar las diferencias del pasado y luchar contra la pobreza.



Elogió la labor de Juan Sebastián Chamorro, Director General de la CRM, y de su equipo de trabajo. Añadió que apoyan con insumos agrícolas y asistencia técnica a productores de León y Chinandega, quienes exportan yuca y ajonjolí, aprovechando el Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos (Cafta).



“Con el apoyo de la CRM se exportará la miel de abeja de El Sauce, el plátano de Tonalá y las cerámicas de la Paz Centro. Me satisface que los fondos donados a Nicaragua están dando sus frutos, creando empleos y promoviendo las inversiones extranjeras”, expresó Danilovich.





Esfuerzos conjuntos

Ortega se comprometió a realizar más esfuerzos en conjunto con la CRM para mejorar las actividades productivas y así evitar que los nicaragüenses emigren a Estados Unidos.



El mandatario propuso a sus homólogos de Centroamérica financiar a los productores nicaragüenses a través del Banco de Fomento a la Producción que recientemente se aprobó en la Asamblea Nacional, para que en la región se vendan los granos básicos “a precio justo” y los excedentes a “precio libre”.



“Igual sería con la leche”, expresó Ortega, quien también planteó la necesidad de procesar leche en polvo.





Productora agradece a CRM

Brenda Palacios, propietaria de la finca Santa Martha, ubicada en el municipio de El Sauce, agradeció a la CRM por el apoyo incondicional proporcionado a 25 productores de leche, sin distingo de colores políticos ni de credos religiosos.



Emocionada, la productora afirmó que con los programas de la CRM los departamentos de León y Chinandega mejoran su economía, y en el futuro, con la generación de empleos, la mano de obra de esta región no emigrará.



Palacios dijo que en ambos departamentos hay abundante agua, por lo que gestionó equipos de riego para aumentar la producción de granos básicos y de los productos lácteos.



Además, solicitó al gobierno central la exoneración de impuestos y la reparación de caminos rurales para sacar con prontitud de la cosecha, leche y sus derivados.



En el acto se entregaron 700 títulos de propiedad, 60 sistemas de riego a productores de Tonalá, 25 bombas de mochila, cantimploras, botas y gorras, entre otros instrumentos necesarios para los productores.