Unidad y presión nacional de trabajadores judiciales

Insatisfechos con los acuerdos logrados se mostraron los trabajadores del Poder Judicial, que desde tempranas horas de la mañana de ayer se apostaron en las instalaciones de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) a demandar el cumplimiento del Convenio Colectivo.



Y es que de acuerdo con los trabajadores, el paro de labores y la marcha que realizaron ayer tenía como objetivo el cumplimiento del convenio colectivo, sobre todo las cláusulas que establecen un incremento salarial porcentual anual, pago de viáticos y bonos; pese a esto, el compromiso de las partes fue designar a un delegado por cada organización gremial para integrar el Comité Técnico de Clasificación de Cargos, y hacer cita para reuniones posteriores a partir del 28 de enero a fin de discutir las cláusulas económicas.



Al hacer el anuncio, el presidente de la CSJ, Manuel Martínez, fue abucheado por los trabajadores, que manifestaron que desde junio del año pasado se conformó una comisión para la clasificación de cargos, y la ausencia de los magistrados hizo que este Comité no prosperara en su labor.



“Durante un año nos dejaron plantados los magistrados, nosotros como sindicatos avanzamos el trabajo, pero la patronal no ha cumplido, que me digan que a más tardar en junio va a estar concluida la clasificación salarial no es una garantía”, expresó una secretaria de actuaciones que sostenía un cartel de protesta.





No hay dinero

La evidente molestia de los trabajadores hizo que el magistrado Rafael Solís señalara que él era un trabajador del Estado igual que todos los que estaban protestando, y que debido al poco presupuesto destinado a la CSJ, el Convenio Colectivo no se podría cumplir.



“El año pasado, el presupuesto destinado al cumplimiento del Convenio Colectivo fue de 17 millones, y lo que hicimos fue ajustar otras áreas para poder destinar 37 millones, que fueron los que se utilizaron, pero ahora requerimos de 87 millones para cumplir, y no creo que logremos obtener más de los 17 millones que nos dieron el año pasado”, dijo Solís.



Sin embargo, para Carlos López Tinoco, de la Federación de Trabajadores de Justicia de Nicaragua (Fetrajun), el que los 32 sindicatos y federaciones existentes se hayan cohesionado para demandar mejoras para los trabajadores, se debe contar como un logro.



Otro logro que señaló fue que los magistrados Manuel Martínez, Rafael Solís, Francisco Rosales y Juana Méndez los hayan recibido, y convenido en no crear nuevas plazas hasta que se concluya el proceso de descripción de puestos, así como la voluntad de aprobar la normativa de la Ley de Carrera Judicial.



“Nuestra lucha no se ha terminado, estamos iniciándola, y ya tenemos la palabra y el compromiso de los magistrados, debemos comenzar a trabajar en cada una de nuestras organizaciones para no venir desarmados a las reuniones, traer propuestas para hablar con base, a fin de que se modifique el presupuesto para nuestro beneficio, esto no se ha terminado, aquí estaremos luchando por el cumplimiento del Convenio Colectivo”, dijo López Tinoco.





Reticencia en departamentos

Reportes de los corresponsales de EL NUEVO DIARIO en Jinotega, Nueva Segovia, Río San Juan, Masaya y Juigalpa, expresan que el paro de labores en esos lugares se mantendría hasta lograr un acuerdo con los magistrados de la CSJ.



De acuerdo con el convenio firmado la tarde de ayer por los magistrados y representantes sindicales, este cese de labores deberá ser suspendido a partir de hoy, así como las protestas a nivel nacional, y se debe afirmar el compromiso de brindar una mejor atención al público usuario de la administración de justicia.





Lo que firmaron

El acta de acuerdos firmada por los magistrados de la CSJ y los representantes gremiales, fue la siguiente:



1- Voluntad Política de la Dirección de la CSJ de escuchar las demandas de las organizaciones y darles soluciones adecuadas, siempre que haya capacidad de hacerlo.



2- Se solicita unificación de representación por practicidad y manejo ágil de las negociaciones.



3- No habrá creación de plazas nuevas, mientras no se concluya el proceso de descripciones de puestos, sin perjuicio de nombramientos por retiro de servidores y funcionarios del Poder Judicial.



4- Todos los secretarios de organizaciones sindicales deberán designar a un delegado para integrar el Comité Técnico de Clasificación de Cargos para su conclusión en junio 2008.



5- Voluntad de aprobar normativa de Ley de Carrera Judicial, se incluirán aportes a dicha normativa, los cuales deberán entregarse a más tardar el 25 de enero.



6- Revisar la situación planteada por el personal del Instituto de Medicina Legal, del Registro Público de la Propiedad Inmueble de Managua y los departamentos, Secretarios de Actuaciones, Médicos Forenses y Defensores públicos y lo que las comisiones sugieran.



7- Cláusulas económicas serán discutidas a partir del 28 de enero a las dos de la tarde, y habrá otras posteriores reuniones el resto de semanas los días jueves y viernes.



8- No habrá represalias hacia los trabajadores y dirigentes sindicales de parte de sus jefes inmediatos.



9- Se orienta al secretario de la CSJ a entregar la última versión de la normativa de Carrera Judicial a los secretarios de las federaciones y organizaciones gremiales.





(Con la colaboración de Leoncio Vanegas, María José Aguirre, Tatiana Rothschuh, Francisco Mendoza y Yelba Tablada)