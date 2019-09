Matrícula escolar avanza a su meta

El ministro de Educación, Miguel De Castilla, se mostró satisfecho con los resultados preliminares de las matrículas a nivel nacional. El lunes se tenían contabilizados 210 mil 559 estudiantes inscritos, sin tomar en cuenta las escuelas rurales, las privadas y otras que por problemas de comunicación no habían enviado sus reportes, dijo el titular del Mined.



“Sólo en la capital se alistaron el primer día más de 62 mil estudiantes. En primaria se matricularon 35 mil 620, en secundaria, 20 mil 504, y en preescolar 5 mil 998 alumnos, para un total de 62 mil 122 alumnos”, informó, De Castilla.



Agregó que probablemente se logren matricular más de dos millones 50 mil estudiantes en el sistema nacional de educación. “En educación primaria, media y técnica se contabiliza un millón 720 mil estudiantes, calculando cien mil nuevos alumnos. Pero, además, se tienen que incluir 130 mil alfabetizados y 220 mil estudiantes en educación de adultos, que antes no se tomaban en cuenta”, dijo el ministro de Educación.





Directores esperan incremento

En un recorrido que realizó el titular del Mined en el Instituto “Maestro Gabriel Morales”, afirmó que se están eliminando obstáculos en la matrícula escolar, como es el caso de la exigencia de la partida de nacimiento, de la nivelación de los turnos, y, además, la saturación en algunos centros, mientras que otros están vacíos.



Ricardo Espinoza, director del “Maestro Gabriel”, dijo que tienen una proyección de mil 600 alumnos. “El problema es que debido al daño que presenta la infraestructura del centro, algunos padres deciden matricular a sus hijos en institutos aledaños”, dijo el maestro. Sin embargo, espera que algunos alumnos sean reubicados en este centro educativo.



La directora del Instituto “Miguel Ramírez Goyena”, Élida Núñez, comentó que el año pasado tenían una población de mil 800 estudiantes, y para este años esperan tres mil alumnos. “Estamos apostando a la gratuidad de la educación, contamos con maestros capacitados para brindar una enseñanza con calidad”, expresó la docente.





Aulas móviles y toldos

El funcionario afirmó que ante este posible incremento de matrícula, el Mined dispondrá de 250 aulas toldos, y, además, de escuelas prefabricadas para cubrir la demanda de estudiantes, producto de la gratuidad de la educación.



Francisco López, director de Infraestructura Escolar del Mined, indicó que se construirán 132 aulas prefabricadas, las cuales serán instaladas en terrenos donde existen litigios de propiedad.



“Hay centros educativos que tienen gran demanda escolar, como el caso de la escuela Amable Sonrisa, en el barrio “Hugo Chávez, pero el ministerio debe garantizar que los niños vayan a la escuela, a pesar de que estos centros no estén construidos en propiedades del Estado”, afirmó López.



De Castilla comentó que a nivel nacional existen cuatro mil aulas semidestruidas, y para ello se destinó 30 millones en el presupuesto de Educación. El ministro afirmó que nuestro país tiene una demanda de 16 mil aulas nuevas para dar cobertura a los 500 mil niños que están fuera del sistema escolar.