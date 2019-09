Desilusión por falta de medicinas en hospitales

Preocupado. Así luce Oscar Antonio García, de 46 años, porque no sabe cómo conseguir dinero para comprar el medicamento que controle la epilepsia que padece desde que era un niño.



Por tratarse de una enfermedad incurable --sobre todo para alguien de escasos recursos-- acudió a la consulta externa del Hospital “Lenín Fonseca”, y luego de ser atendido por el especialista recibió tres recetas médicas, pero al llegar a la farmacia le dijeron que no había en existencia el tratamiento prescrito. “Antes me daban una parte del tratamiento, pero ahora no me dieron medicinas”, se lamentó García, quien agregó que hará un esfuerzo extra por conseguirla.



La situación de Óscar es la misma que viven miles de pacientes que a diario acuden a las unidades del sistema público de salud en busca de atención médica, y que aún no sienten los beneficios de la campaña del trato digno y la gratuidad de los servicios.





Promesa cumplida a medias

Un recorrido de EL NUEVO DIARIO por varios hospitales de Managua, constató que la entrega de medicinas gratis es una promesa cumplida a medias por el gobierno del presidente Daniel Ortega.



Doña Ana Felipa López es otra usuaria del sistema que no recibió las bondades de la pregonada gratuidad. Ella hizo un largo viaje desde las isletas de Granada hacia el Hospital “Roberto Calderón”, luego de que un médico privado le diagnosticó leucemia.



Entre otros síntomas, la señora de unos 55 años presentaba palidez, cansancio (como resultado de la anemia) y hematomas sin antecedentes de traumatismo, por lo que debió ser internada en dicho centro asistencial. Pero una vez que le dieron de alta, en la farmacia no le entregaron las medicinas recetadas.



El doctor Elio Artola, del “Lenín Fonseca” y dirigente sindical de la Federación Médica, expresó que no se está cumpliendo con la entrega de medicamentos, ni siquiera con la lista básica.



“Hay buena intención, pero no sólo basta la buena voluntad”, señaló Artola.



Indicó que el gobierno y las autoridades del Minsa mantienen un discurso demagógico sobre el tema: “Hay demagogia, porque si vas a mejorar el abastecimiento de medicamentos, y por el contrario, reducís el presupuesto para comprarlos, entonces habrá menos medicinas”, dijo el galeno.



“No te hablan con la realidad, deberían ser más claros con la población. Van a tener la gratuidad asignando mayor presupuesto para la salud, la gente sigue saliendo con las recetas”, continuó.



El doctor Artola afirmó que los médicos han dirigido al menos diez cartas al ministro de Salud solicitando un encuentro con la Junta Directiva del gremio, pero éste se ha negado a recibirlos.