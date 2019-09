En duda incremento salarial de maestros

Los 260 millones de córdobas presupuestado para el incremento de los maestros no alcanzarán siquiera para los 450 córdobas que recibieron el año pasado, afirmó el dirigente de la Asociación de Educadores de Nicaragua (Anden), José Antonio Zepeda. El dirigente afirmó que necesitan 90 millones de córdobas adicionales para incrementar el presupuesto a 350 millones de córdobas y cubrir la demanda salarial del magisterio.



Zepeda dijo que la Ley General de Educación establece que el incremento salarial debe ser igual o superior al del año pasado, pero lo presupuestado por el gobierno no llena las expectativas de los más de 40 mil maestros del país.



El dirigente sindical hizo un llamado a los diputados a que aprueben el Presupuesto 2008, con el fin de lograr una reforma y solicitar 90 millones de córdobas adicionales.



“El año pasada se asignó 250 millones de córdobas para incremento salarial, este año es de 260 millones. Aparentemente se está cumpliendo con la ley, pero con esta cantidad no llegamos ni a los 450 córdobas del año pasado, tomando en cuenta que hay mayor cantidad de maestros”, dijo Zepeda.





Incremento al básico

A diferencia del año pasado, el reajuste salarial se hará al básico y no en base a títulos y antigüedad como se hizo en 2007, indicó el secretario general de Anden.



Zepeda dijo que el año pasado se necesitó una reforma al Presupuesto para incluir tres mil nuevas plazas. “Ya tenemos el piso, ahora lo que pedimos es que nos incrementen el techo para dignificar el salario de los docentes”, expresó el sindicalista.



Agregó que la ley establece que se debe tomar en cuenta la inflación y el crecimiento económico del país, con el fin de mejorar el salario del educador. Estas declaraciones las brindó durante el V Congreso Nacional de Anden, donde se eligió nuevamente como secretario general a José Antonio Zepeda, el cual está en el cargo desde 1996.