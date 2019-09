Estado incrementará subsidio a los buseros

El subsidio que reciben las cooperativas urbanas podría incrementarse como consecuencia del aumento en el costo de operaciones del transporte en Managua. Francisco Alvarado, Director del Instituto Regulador del Transporte Municipal, explicó que el sistema tarifario registra un aumento en el costo de las operaciones, pero aclaró que ese aumento no será aplicado a la tarifa social, sino que será compensado en un “monto adicional al subsidio que reciben las cooperativas urbanas”.



Alvarado no detalló cuánto significa el monto adicional que se aplicará al subsidio económico a los transportistas, pero aseguró que el gobierno garantizará la tarifa social de dos córdobas con 50 centavos que paga la población que hace uso de los buses urbanos.



En la actualidad, los transportistas reciben un subsidio de 50 centavos por cada pasajero que aborda sus unidades, y según Alvarado, la variante en el costo de operaciones no es muy significativa y podría subir entre 51 ó 53 centavos.





Quinto rindió su informe

La controversia entre Rafael Quinto, presidente de la Unión Regional de Cooperativas de Transporte Colectivo y el ingeniero Francisco Alvarado, Director del Irtramma, la que había provocado inestabilidad en el transporte urbano, llegó a su fin, luego de que Quinto aceptara entregar al Irtramma un informe técnico que, según Alvarado, sirve como base para determinar la cuota de combustible subsidiado que deben recibir los transportistas para garantizar la tarifa social a la población.



“Creo que los transportistas comprendieron que su posición era insostenible”, dijo Alvarado, quien confirmó que Quinto aceptó entregar el informe técnico. “Pidieron un tiempo para diseñar un formato para presentar el informe”, pero según el funcionario el formato no es indispensable si la información está generada por las barras electrónicas que portan las unidades de buses.





Transportistas con Montealegre

Transportistas de varias cooperativas de buses urbanas de Managua sostuvieron un encuentro con el diputado Eduardo Montealegre para analizar la problemática del transporte urbano.



Según Miguel Álvarez, presidente de la Cooperativa Colón, la idea era evacuar información sobre las Leyes que competen al sector transporte y que se encontraban estancadas en la Asamblea Nacional. La mayor preocupación gira alrededor del tema presupuestario y el monto del subsidio destinado al sector durante este año.





Investigación en marcha

Por otra parte, el presidente de la Comisión de Infraestructura del Parlamento, Eliseo Núñez Hernández, confirmó que han destinado a tres funcionarios de esta instancia para inspeccionar “in situ” las condiciones de las unidades de transporte en Managua. Viajando en los buses también vigilarán el trato que reciben los usuarios.



Núñez dijo que la medida es parte de la investigación que la comisión legislativa inició, a raíz de denuncias sobre supuestos “desvíos de fondos estatales” de los transportistas que reciben subsidio gubernamental para mantener la tarifa del pasaje en dos córdobas con 50 centavos.