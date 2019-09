Burla y acoso económico a Carlos Mejía

La canción que Carlos Mejía Godoy le tenía preparada al “Bóer tayacán”, así con ese nombre, en disco y toda la cosa, terminó embodegada en unas cajas, cuando enfrentó dificultades en el Estadio “Rigoberto López Pérez” para entonarla. Y el himno que le compuso a Matagalpa, a ruegos de quien fuera su alcalde, Nelson Artola, parece que llevó la misma suerte, al quedar reducido a un expediente guardado en la caja 4070 del Juzgado II Civil del Distrito de Managua.



Ahí, en los juzgados, el abogado de Carlos Mejía Godoy radicó la denuncia en contra del ahora presidente del FISE para que honre lo pautado con el compositor: 2 mil 500 dólares por elaborar el Himno a Matagalpa, arreglo y grabación.



Desde enero del año pasado hasta septiembre, el creador anduvo en busca de Artola para que entregara lo convenido, pero no fue hasta el noveno mes que por fin lo encontró en su oficina de Managua.



Pero desde la fecha hasta hoy, todos los intentos por reclamar sus derechos fueron en vano, por lo que optó por la vía judicial. Dos citatorias le fueron hechas al doctor Artola, y a ninguna de ellas se presentó en los juzgados. Ahora se prepara una demanda con acción de pago, dijo el abogado Jacinto Obregón.





La historia

Carlos fue llamado en diciembre de 2006 por Artola, a través del encargado de Cooperación Externa de la alcaldía, José Esteban Jiménez Quintero, para que hiciera el Himno Oficial de Matagalpa. El cantautor le dijo que estaba muy ocupado por su viaje a España, para comienzos del año pasado. Pero el entonces edil insistió. No había más que lo hablado y por correo electrónico. “Que se me iba a pagar el 50% a más tardar el 15 de enero --hablo de una alcaldía sandinista, ¡cómo me van a engañar!-- porque me iba para España”.



El trato es de 2 mil 500 dólares. El 28 de diciembre, hace un año, les dije: No tengo tiempo para hacer una canción. Pero después de tanta solicitud, e incluso me entregaron una caracterización del departamento, empecé a elaborar la letra, la música, a corregir luego la letra, después el arreglo, y luego la grabación, relató.



Evidencias de esa labor son unos papeles, uno de ellos con el logotipo de un hotel de Madrid. La canción la fue trabajando también en el aire, en un viaje de Madrid a Miami. Se ven tachaduras, letra apresurada, líneas y notas del pentagrama, de nuevo otra página un poco más limpia, borradores y más borradores, y hasta unos avioncitos para mientras descansaba un poco.





La letra

Al retornar a Nicaragua mandó la letra a la alcaldía, letra que dice en una de sus partes:



He subido hasta la cumbre del Apante / escoltado por el pino y el ciprés / para verte altiva y elegante / como reina soberana del café. Desde niño admiré tu rebeldía / ese temple de coraje y de vigor / y a lo largo de la historia / me enseñó tu trayectoria / que venías destinada a ser la reina del septentrión/.





Sin vela en el entierro

Entonces, dice, termino y mando la letra, y tengo que recibir el 50% según el acuerdo, pero ya no hay nadie. ¿Y Artola?, pregunto. Ya no está, Y don José Esteban Jiménez… ‘ya no está aquí’.



Le planteó el caso al alcalde Navarro y éste le responde: “No tengo vela en ese entierro, ésta es otra administración. Aquí me entregaron, y no tengo ningún papel que diga que debo pagar”.





“Hipocresía”



El compositor comenzó a buscar a Artola. No fue sino hasta en septiembre cuando le da audiencia y lo recibe con un gran “mi hermano, qué gran honor, siéntese, ¿una taza de café?…”. ¡Pura hipocresía!, explota ahora Carlos.



A pesar de que le dijo a su secretaria que hiciera un cheque, el pago nunca se hizo efectivo. “Denuncio esto porque es increíble. Se ampara en su inmunidad. Si esto le hacen a un artista conocido, ¿qué no harán con un campesino, con los trabajadores envenenados por el Nemagón, con un obrero?”, expuso Carlos.



“Ésta es la vida de los artistas en este país. Miren qué ironía: mientras en España está por salir un CD Homenaje de los grandes artistas (José Luis Perales, Paloma San Basilio, Ángela Carrasco, Massiel y otros más), en mi Nicaragua se me niega el derecho de ganarme la vida honradamente, con el oficio que el pueblo me enseñó: cantar con amor, dignidad y coherencia”.



“Y si en la época negra del somocismo, gracias a la solidaridad de la gente sencilla pude salir adelante, aquí estoy en este nuevo contexto, resistiendo y luchando con el entusiasmo y la pasión del primer día”, subrayó el artista.





En el FISE

En busca de la versión del contratante, doctor Nelson Artola, END llamó a su despacho del FISE, donde primero dijeron que estaba en una reunión en la Secretaría del FSLN y luego que “no se encuentra, va a estar fuera de Nicaragua toda esta semana, probablemente la próxima semana lo atienda”. “¿A dónde viaja?” “No estamos autorizados a decirle”.



El vicesecretario General del FSLN, Tomás Borge, quien se consideró un “amigo de toda la vida” de Carlos Mejía Godoy, exhortó al director del FISE, Nelson Artola, a que recomendara a la alcaldía de Matagalpa honrar la deuda con el compositor.



“Carlos es un hombre pobre, no es un hombre adinerado. Es creador de la canción revolucionaria de este país, y Luis Enrique en alguna medida”, dijo.