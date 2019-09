No hay rastros de doble homicida en Costa Rica

Costa Rica-Nicaragua



El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) de Costa Rica informó que no han recibido ninguna petitoria de parte de la Policía de Nicaragua a fin de coordinar acciones de búsqueda del presunto asesino de Tomasa Tenorio Mairena, de 27 años, y de su hija Melissa de los Ángeles Salgado Tenorio, de 11.



A pesar de que se cree que Pablo Roberto Mendoza Neyra habría huido a Costa Rica, el OIJ, luego de indagar con el comando de Liberia, que tiene la jurisdicción del puesto fronterizo de Peñas Blancas, indicó que no existe por el momento ningún registro de solicitud de parte de las autoridades de Nicaragua para investigar.



Asimismo, de manera oficial no existe persona alguna que haya ingresado legalmente por algún puesto de control migratorio, con ese nombre desde 2004, a la fecha.



La oficina de prensa del OIJ, ante consulta de EL NUEVO DIARIO, afirmó que “no ha recibido ninguna llamada de Nicaragua (autoridades)”, ni tampoco en la sección de homicidios.



“No hay ninguna coordinación por el momento, tal vez más adelante. Hicimos las indagaciones correspondientes y no hay nada al respecto”, respondieron de la vocería del OIJ.



Por su parte, la oficina de Interpol en Costa Rica respondió en esos mismos términos, al señalar que tampoco existe solicitud de parte de la policía de Nicaragua para establecer una búsqueda o investigación.



“Directamente a Interpol no ha llegado ninguna solicitud. Buscamos en nuestro sistema I24-7 (base de datos) que tenemos con 186 países y no aparece solicitud alguna”, explicó una fuente de Interpol.



En esa misma línea consultamos a la Embajada de Nicaragua si por esa sede se había tramitado alguna comunicación de las autoridades nicaragüenses, pero igual fue la respuesta.



“No hemos recibido nada. Por aquí no se ha transmitido ninguna comunicación al respecto”, dijo escuetamente el embajador Harold Rivas Reyes.



Las autoridades costarricenses, indicaron que si Pablo Roberto Mendoza Neyra se encuentra en el país pudo haber ingresado ilegalmente, porque no existe registro migratorio con esa identidad.