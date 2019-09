En Monkey Point y Creeck Lancha narco se vuelca

24 Enero 2008 |

11:20 a.m. |





La lancha que transportaba un cargamento de droga y que fue interceptado por miembros del Ejército se volcó cuando era trasladada hacia el puerto del Distrito Naval de Bluefields.



El incidente ocurrió hoy en horas de la mañana cuando marinos de la Fuerza Naval arrastraban la nave que fue interceptada ayer en un operativo conocido como “Tenaza”, donde participaron cuatro naves de la naval.



En el operativo se capturaron a dos elementos y se fugaron tres o dos personas, según las investigaciones.



Durante la persecución los narcotraficantes y los militares del Ejército intercambiaron fuego, lo que provocó que la lancha de los narcos perdiera la dirección y resultara averiada al impactar en una área cayosa.



La captura ocurrió ayer entre las dos y tres de la tarde y según el capitán de navío Francisco Vallejos, jefe de Distrtito Naval Atlántico, la intercepción de la lancha narco ocurrió aproximadamente a diez kilómetros al norte de Monkey Point, en el lugar conocido como Barra de Willing Cay.



L alancha y su cargamento no había podido ser trasladada a Bluefields para que los peritos y del Ministerio Público verificaran el total del cargamento que se preume es de cocaína.



Esto fue debido al mal tiempo que impidió el trasladado de la nave.



Una hora después que la lancha fuese volcada por los fuertes vientos el Ejército envió un helicoptero con tropas de refuerzo de la Fuerza Val y agentes antidroga de la Policía Nacional y fiscales del Ministerio Público.



Aunque no se ha verificado el peso ni el contenido del cargamento calculos extrraoficiales de peritos militares estiman el peso del cargamento en 2.2 dos toneladas.