Transportistas del norte amenazan con incrementarle al pasaje

Transportistas de Jinotega y Matagalpa amenazaron con ajustar de forma unilateral los pasajes en cada una de las rutas y recorridos que tienen ambos departamentos y responsabilizaron al Ministerio de Transporte e Infraestructura de utilizar medidas dilatorias para evitar hacer ajustes acordes a la realidad del transporte en el norte del país.



“Hemos decidido darle un margen hasta el 30 de éste mes, de lo contrario comenzaremos a cobrar la tarifa que nosotros acordemos”, aseguró Francisco Moreno, presidente de la Cooperativa de Transporte del Norte.



Argumentan operar con perdidas

La decisión del ajuste unilateral será tomada por cinco cooperativas de Jinotega y Matagalpa que aglutinan a 400 unidades de buses. “Nosotros no podemos estar operando con pérdidas”, dijo Moreno quien dijo que el MTI en vez de sentarse a conversar con responsabilidad, ha quitado algunos beneficios que daban a los transportistas.



“Nos recortaron la cuota de llantas que daban por cada unidad de bus cada año”, dijo Moreno, los buceros recibían ocho llantas que adquirían con exoneraciones, pero ahora sólo están comprando cuatro. “Eso es una locura, un bus no se desplaza con cuatro llantas” dijo el transportista.



Moreno dijo que las cinco cooperativas de Jinotega y Matagalpa mostraron su respaldo a la propuesta de las 22 cooperativas de Masaya, Carazo, Granada y Rivas que propusieron congelar el pasaje que actualmente se cobra, el dirigente de los transportistas del norte señaló que el reajuste no debe caer sólo en la tarifa, “un poco en el subsidio y otro en la tarifa para que el golpe no sea muy fuerte”, argumentó.



Mesas técnicas suspendidas

“El Ministerio de Transporte e Infraestructura no está dando un trato equitativo para todos los transportistas del país”, se quejó Moreno, quien afirmó que el pasado martes se vieron obligados a boicotear la mesa técnica que el delegado de transporte de Matagalpa intento dar inicio. “Esas mesas técnicas ya la hicimos en Noviembre, se revisó la estructura de costos y no existe mucha diferencia entre lo que dice el MTI y nosotros, seguir discutiendo es una pérdida de tiempo”, argumento Moreno, para quien eso es una “medida dilatoria” del MTI.



Según Moreno, el transporte en Matagalpa y Jinotega no es igual a la de otros departamentos, “aquí existe mucha zona rural cuya carreteras no son pavimentadas”, lo que a criterio del transportista, obliga a un deterioro mas rápido de la unidad y por lo tanto un gasto de combustible mayor.



Los transportistas del norte aseguran que han hecho llegar al MTI sus propuestas para una salida a la crisis del transporte, “pero no nos escuchan”. Entre otras cosas han propuesta que se revise el artículo de la Ley General de Transporte relativo a la introducción de unidades de buses usadas.



La Ley según Moreno, prohíbe la introducción de buses con más de 10 años de antigüedad. “Eso es un golpe muy duro porque los buses que pueden entrar están dotados como motores electrónicos y su reparación es demasiado cara”, señaló.



Una bomba injectora de los motores electrónicos cuesta más de mil dólares, afirmó Moreno, quien aseguró que en las condiciones en que se encuentra el transporte colectivo, “es realmente imposible poder garantizar el mantenimiento de esas unidades”.



“Nosotros proponemos que eso se elimine y que los buses que ingresen sean revisados minuciosamente, no nos oponemos a esa revisión”, aseguró. Moreno negó que los departamentos de Jinotega y Matagalpa hayan recibido un reajuste preferencial en el mes de Noviembre.