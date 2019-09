Trasladarán a "la otra Rosita" a la capital

“La otra Rosita”, la niña de 10 años originaria de San Miguelito, con un embarazado de siete meses tras ser violada por su padrastro será trasladada al Hospital de la Mujer Bertha Calderón en Managua, pero cuando alcance las 36 semanas de embarazo.



La información no fue confirmada por la Ministra de la Familia, Niñez y Adolescencia, doctora Rosa Adilia Vizcaya Briones, quien señaló que actualmente una comisión de médicos atiende a la niña las 24 horas por cualquier emergencia y que se coordina con los médicos locales “la conveniencia, necesidad y urgencia de un eventual traslado de la menor”.



Mientras la Procuradora de la Niñez y la Adolescencia, doctora Norma Moreno, pidió al Ministerio de la Familia una pronta atención “para garantizar el derecho a la vida”, de la pequeña. En iguales términos se manifestó la Red de Mujeres contra la Violencia que condenó el hecho a la par que demandó del Estado especial atención a la infanta.



EL NUEVO DIARIO conoció extraoficialmente que la pequeña será trasladada al Hospital de la Mujer Bertha Calderón, luego que la comisión médica que la atiende determinó que será sometida a una cesárea que le practicaran en el mes de marzo.



“Aparentemente la niña esta sana y no presenta problemas de salud”, dijo una fuente de la Casa Materna de San Miguelito, “la pequeña corre como todo niño de su edad y sólo se diferencia por su barriguita”, dijo a EL NUEVO DIARIO, la señora Luz Marina Pérez Sandoval, de la Fundación de Mujeres de San Miguelito.



La ministra Vizcaya Briones señaló que en Managua, tanto el Ministerio de Salud como Mifamilia, están preparados para recibir a la menor si así lo requiere. “Estamos listos para recibir a la niña en el momento que se requiera” aseguró, tras aclarar que tanto el caso de la menor de Río San Juan como la de Boaco, no significa que se trate de un repunte de violaciones contra las menores.



Falta voluntad política

Fátima Millón, miembro de la coordinación nacional de la Red de Mujeres contra la Violencia, lamentó “la falta de voluntad política” del Estado en poner en marcha el Plan de Lucha contra la Violencia “que está estancado desde hace años”. El Plan establece políticas de atención al tema de la violencia y una campaña sistemática de educación y prevención sobre ese fenómeno.



“Se trata de sensibilizar a la sociedad en general para que se haga menos vulnerable a situaciones de violencia”, aseguró Millón, quien es del criterio que las campañas contribuyen a “detectar los indicadores y las pistas que manifieste el niño o la niña cuando es víctima de la violencia”.



“La población debe conocer los indicadores de comportamientos de las víctimas que te dan pistas para buscar información adecuada para su atención”, dijo Millón, quien se pronunció a favor de atender a “la otra Rosita”, no sólo físicamente, “sino una atención psicológica”.



Máxima protección

La doctora Norma Moreno, Procuradora Especial de la Niñez y la Adolescencia, demando del Ministerio de la Familia, Niñez y Adolescencia, “una valoración médica objetiva y si hubiera un riesgo inminente que se le de la máxima protección”.



“Se trata de un caso de alto riesgo obstétrico que puede tener un desenlace fatal para la niña” aseguró la doctora Moreno, en tal sentido demandó que el “Estado garantice una atención más especializada que pueda recibir en un centro de referencia nacional, la niña puede sufrir un entallamiento del útero, es un caso de alto riesgo”, señaló.