Incrementan víctimas por buceo

En lo que va de enero a 26 casos, incluyendo un muerto, se elevó la cantidad de víctimas por buceo en busca de langostas, lo cual es alarmante para el biólogo marino Nahun Núñez del Centro de Investigaciones de la Pesqueras y Acuícolas del Instituto Nicaragüense de la Pesca (Inpesca), quien indicó que el promedio mensual de accidentes antes no llagaba a 8 en la Costa Atlántica.



“Este mes ha sido crítico ya que hay alrededor de 26 afectados. Recientemente en Puerto Cabezas, se perdió un buzo y 5 salieron enfermos en un mismo barco, por lo que tuvieron que regresar a la costa”, dijo Núñez



Según el especialista, durante el 2007 se contabilizaron 115 afectados y en los últimos meses a partir del paso del huracán “Félix”, la accidentalidad se ha multiplicado y la gravedad de las lesiones es mayor por las profundidades a las que deben someterse para sacar a las langostas.



“La langosta con anterioridad se encontraba de 25 a 30 pies, ahora los buzos deben bajar hasta a 45 pies para sacar dos de estos. Y es que no sólo se han ido a mayores profundidades sino que también emigraron al sur por la destrucción de su hábitat”.



Zona contaminada

El biólogo marino comentó que el medio ambiente quedó arrasado por el oleaje y las corrientes oceánicas, destruyendo los manglares cercanos y contaminando la zona con un manto rojo.



“Actualmente hay cayos o acumulaciones de rocas en el fondo marino que antes no existían, haciendo que su pasto fuera cubierto por arena y la langosta no está adaptada para vivir en fondo rocoso, por eso buscó lugares más favorables para su sobrevivencia”.



Además indicó que en las plantas pesqueras se puede observar que la langosta ha sufrido cambios, con tonos más rojos y textura más fuerte, significando que estas son de bajas profundidades, por lo que el buzo tiene que hacer lo imposible para pescarla.



Para los barcos, después de 3 o 4 días en el océano, sus capturas son mínimas siendo un máximo de 100 libras porque los buzos ya no soportan las presiones oceánicas. En el mismo período de tiempo a inicios del año pasado se obtenían hasta las 150 libras, aunque esto dependía del clima.



Por el momento se realiza un estudio biológico en la zona de los cayos miskitos y se están haciendo los estudios necesarios para que en febrero se presenten el segundo muestreo que delimitarán las zonas de pesca.



Hay que hacer algo

Omar Cabezas, procurador de derechos humanos, comentó que está propiciando una reunión con la comisión interinstitucional que aborda la situación de los buzos.



“Aquí no sólo hay que compensar a los buzos afectados, sino que se deben tomar medidas efectivas para reducir el número de víctimas. Considero que el gobierno de Nicaragua debe asumir integralmente el problema. El camino no es producir más buzos para reponer a los afectados, sino que debe haber una política institucional para dar respuestas”.



Indicó que como país hay que entrarle al tema de una vez por todas y para eso la Procuraduría de Derechos Humanos está preparando diversos planteamientos que recomendarán a la comisión gubernamental y la institución será fiscalizadora del cumplimiento de lo acordado.