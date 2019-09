¿Un “halcón” el nuevo titular de la EmbUSA?

De acuerdo con diferentes fuentes, todo indica que el nuevo embajador de Estados Unidos en Nicaragua será Robert J. Callahan, un “halcón” de la era Reagan, que en los años 80 fue secretario de la Embajada de Estados Unidos en Honduras, al lado del entonces jefe de esa legación, John Dimitri Negroponte.





Estuvo en Bagdad

Callahan, miembro de la Escuela de Diplomacia de la Universidad George Washington, sirvió como jefe de prensa de la Embajada de Estados Unidos en Bagdad, de junio de 2004 a mayo de 2005, y se presume que estaría llegando a Managua en septiembre próximo, “a menos que por la cercanía de las elecciones municipales en Nicaragua, el Departamento de Estado decida adelantar su llegada al país”, señaló une fuente diplomática.



Pese a que no hay una confirmación del sustituto oficial del embajador Paul Trivelli, las reacciones a la llegada de Callahan no se hicieron esperar, en particular entre los políticos del país.



El jefe de la bancada del Partido Liberal Constitucionalista, PLC, Maximino Rodríguez, no cree que haya un cambio sustancial en la política del presidente George W. Bush, hacia Nicaragua a través del nuevo embajador.



Para Rodríguez, las relaciones entre el presidente Ortega y su homólogo estadounidense están bien claras, y no será un embajador el que las cambie. “El gobierno de Estados Unidos sabe que Daniel Ortega mantendrá un discurso antiimperialista para sus bases, pero en el fondo, las relaciones bilaterales giran en torno a intereses comunes, como es el combate al terrorismo y el narcotráfico, y en eso Ortega va a cumplir”, explicó.





Nuevas relaciones y no intervención

El diputado liberal, José Pallais, considera que el nuevo representante del gobierno estadounidense debe mantenerse al margen de los asuntos internos de Nicaragua, en especial de los políticos en un año electoral.



Pallais señaló que ni siquiera debería intentar “unir” a las denominadas fuerzas democráticas de cara a los comicios municipales de noviembre próximo. “Éstas son cuestiones que sólo los nicaragüenses podemos y debemos resolver”, expresó.



Al igual que Rodríguez, Pallais tampoco avizora futuras tensiones entre ambos gobiernos, pese a los antecedentes de Callahan durante su servicio en Honduras en los años 80.



El presidente de la Alianza Liberal Nicaragüense, ALN, Eduardo Montealegre, evitó opinar sobre la persona del posible embajador, sin embargo, señaló que debería contribuir a mantener una relación de respeto entre ambas naciones.



El presidente y diputado del Movimiento Renovador Sandinista, MRS, Enrique Sáenz, exigió respeto a la autodeterminación y soberanía de Nicaragua. Al igual que sus colegas, descartó cualquier tensión en las relaciones bilaterales.





Nada oficial

Ante tanta expectativa, fuentes de la Embajada de Estados Unidos en Managua expresaron que aún no hay nada oficial en torno al nuevo embajador, y recordaron que el saliente Paul Trivelli estará en Nicaragua hasta julio próximo, a menos que el Departamento de Estado decida lo contrario.