CPC entregan malas cuentas

Los integrantes de los Consejos del Poder Ciudadano (CPC) que se encargaron de vender frijoles y arroz que les surtió Enabás en noviembre del año pasado, tienen una mora del 5 por ciento sobre el total de las ventas, la cual suma 300 mil córdobas, de acuerdo con información brindada a los contralores colegiados por el titular de esa entidad, Róger Alí Romero, e indagaciones de EL NUEVO DIARIO.



El contralor Guillermo Argüello Poessy informó que a petición de ellos, el pasado miércoles, el director de la Empresa Nacional de Alimentos Básicos (Enabás) les visitó para informarles lo relacionado con la venta que hicieron los CPC de esos granos básicos, y que ahí les confesó de la deuda sin entrar en muchos detalles.



“Dice (Romero) que lo que hicieron fue darles una especie de crédito revolvente por un corto plazo para que ellos vendan e integren ese dinero a Enabás, y nos dijo que actualmente tienen una mora de un 5 por ciento, lo cual es mínimo, y que están tratando de recuperar esa mora”, dijo Argüello Poessy.



¿Cuánto es ese 5 por ciento?, le consultamos a Argüello Poessy, y nos contestó que Romero no les había detallado eso, porque lo que tuvieron fue una conversación, o sea que les llegó a decir todo de boca y los colegiados lo aceptaron como válido, sin tener a la vista las evidencias de lo que les informó.



“No veo nada irregular cuando el señor de Enabás dice que tienen todo debidamente recuperado. No me consta que sea así, pero eso dice el señor de Enabás, que sólo existe una mora de un 5 por ciento, y no nos presentó documentos ni se los pedimos, porque era una reunión para que nos explicara cómo era la venta de esos frijoles”, dijo el colegiado.



A finales de noviembre de 2007, los CPC --órganos del partido de Gobierno-- manejaban el dinero de la venta de granos que Enabás les abastecía, y eso convertía la operación en clientelismo político originado en el tráfico con la necesidad social.



En ese momento, los integrantes de los CPC a quienes entrevistamos confirmaron que vendían entre ocho mil y nueve mil córdobas diario, y que no cobraban ni un centavo por ello, pues lo hacían para ayudar a la población que sufría los estragos de los precios altos de esos granos básicos.





Los casos de los “pendientes”



EL NUEVO DIARIO conversó con Romero, quien admitió que la mora que existe es de unos 300 mil córdobas. El titular de Enabás señala que el “pago rezagado” está dentro de los parámetros normales del flujo de dinero, ya que se les da un plazo de 15 días para la cancelación del producto vendido.



“En la mayoría de los casos el producto está, sólo hay como dos casos en que estamos chequeando a la persona que lo vendió, y está retrasada en el pago. Alega que lo invirtió, que compró otras cosas, pero estamos haciendo la presión para que lo pague”, reconoció.



Según Romero Santamaría, la facturación es de un millón 200 mil córdobas semanales. “O sea, hay una gente que paga semanal para reabastecerse, y hay otra cantidad de producto que se queda en la pulpería y se recupera hasta la siguiente semana. Por eso hay plata que se recupera semanal y a los 15 días”, explicó.



La venta de frijoles (rojo y negro), arroz, maíz y aceite ha sido de unos siete millones de córdobas. Se ha vendido 643 mil 611 libras de frijoles, 665 mil 732 libras de arroz, 29 mil 163 litros de aceite, y 30 mil 500 libras de maíz.



De acuerdo con el sitio web “El Pueblo Presidente”, que divulga información oficial de la Presidencia, los productores han vendido al gobierno 969 mil 500 quintales de frijoles, 697 mil de maíz blanco, 140 mil de sorgo industrial y 25 mil 300 de arroz, parte de los cuales ya han entrado en bodegas.



Agrega que Enabás continuará aumentando la distribución de granos básicos “a precio justo”, que desde hace dos meses y medio impulsa a través del programa Alimentos para el Pueblo.



Actualmente se ha beneficiado la parte urbana y rural con 100 mil 62 raciones, para más de 50 mil familias consumidoras de granos, con la venta de frijoles rojos y negros --a diez y a seis córdobas la libra, respectivamente--. No se sabe cuántas libras significa eso, pues se habla de raciones.



Medida desesperada

El vicepresidente de la Contraloría General de la República (CGR), Lino Hernández, dijo que Romero justificó el uso de recursos públicos de parte de los CPC, señalando que la necesidad de la población lo urgía.



“Dice que (los CPC) sólo vendieron los primeros días, y que lo permitieron en una medida desesperada porque la población estaba siendo afectada con los precios de los frijoles y el arroz”, dijo Hernández.



“Supuestamente el dinero no lo manejaron nunca los CPC, porque ellos contrataron con personas jurídicas para hacer las ventas, y fue pura coincidencia que formaran parte de los CPC, que nada fue dirigido”, agregó el contralor vicepresidente.



A la vez, señaló que Romero les dijo que los granos, en el caso de los frijoles, fueron comprados a productores nacionales, y que en el caso del arroz fue obtenido gracias a una donación del gobierno de China, Taiwan.