Transportistas son capitalistas salvajes, dice Omar Cabezas

El Procurador de Derechos Humanos denominó “empresarios capitalistas salvajes” a los dueños del transporte colectivo, que, por un lado, reciben subsidios sin mejorar la calidad del servicio, y, por otro, tratan de imponer sus tarifas, en el caso de los interurbanos.



“El Ministerio del Transporte, el Instituto Regulador del Transporte de Managua (Irtranma) y el gobierno de Nicaragua han sido incapaces de poner en orden a los transportistas oportunistas que han creado actitudes mafiosas”, expresó Cabezas.



El Procurador indicó que no está en contra de que los subsidien, sino de que los transportistas sean subsidiados y sigan operando impunemente, sin dar buen servicio ni ofrecer calidad, exponiendo a las personas al peligro en carreras de carretera. Además, por pagar menos contratan a conductores sin la experiencia necesaria que no respetan la vida de la población.



“El transporte colectivo debe tomarse con otra mentalidad, y el problema es que los transportistas creen que los usuarios deben darles las gracias por montarse en sus unidades. Por otra parte, las autoridades del transporte no deben dejarse chantajear, porque los niveles de ganancias que obtienen nuestros transportistas son de los más altos en América Latina”.



Así mismo, expresó que si bien realizan un servicio de carácter público, lo que hacen tampoco no es un favor, porque obtienen grandes ingresos, sin invertir en la preparación de sus conductores ni en la reparación de sus unidades.



El Procurador también mencionó que no debería haber discriminación del gobierno con los transportistas, favoreciendo a unos y apartando a otros. “No sé qué corona tienen los de Managua. Si el gobierno va a ayudarles, pues que lo haga con todos, y con esto del petróleo venezolano que a todos les dé combustible más barato, pero siempre que se les exija a toditos que mejoren la calidad del servicio”, enfatizó.