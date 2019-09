Fracasa marcha de políticos en Bilwi

PUERTO CABEZAS, RAAN



Las principales fuerzas políticas, representadas por unas 120 personas, desfilaron por la calle principal de Puerto Cabezas portando pancartas y exigiendo la no postergación de las elecciones municipales en la Región Autónoma del Atlántico Norte (RAAN).



La marcha, que fue promovida por la ALN y por Yatama no Sandinista, por el PLC, el PLN, el PLI y el PRD, resultó todo un fracaso, luego de más de una semana de propaganda por los distintos medios de comunicación, pues unas pocas personas asistieron a la convocatoria que tuvo como punto de reunión el parque municipal, para realizar luego un plantón frente a la alcaldía, adonde permanecieron por media hora, para seguir luego su recorrido hasta concluir en el mismo punto de partida.



Jaime Chow, en su calidad de representante de la ALN y de supuesto candidato para ocupar la silla edilicia de este municipio, dijo que la poca asistencia se debió a que esto es apenas el inicio de un proceso de manifestaciones que vendrán más adelante. Por su parte, la alcaldesa Elizabeth Henríquez, quien se asomó para saludar a los manifestantes, dijo que era una pena la cantidad de gente plantada frente al palacio municipal.



Las reacciones por parte de diferentes sectores se dieron luego de la solicitud hecha por los alcaldes de la RAAN, de postergar las elecciones, debido a que la región no tiene las condiciones después del embate del huracán Félix.



A través de algunas radios locales, varios ciudadanos manifestaron su inconformidad ante la posible decisión de suspender los comicios municipales, sin embargo, no se sumaron a la marcha debido a que ésta fue promovida por partidos políticos, y al final resultó con colores partidarios.