Ahora van con los directivos de los bancos

Tres directivos de Bencentro fueron citados por el fiscal especial, Armando Juárez, para ser entrevistados dentro de la investigación de los Certificados Negociables de Inversión (Cenis).



Juárez informó que para hoy fueron citados a entrevista: Roberto Zamora, Presidente de la Junta Directiva de Bancentro, y los también miembros, Jaime Chamorro Cardenal y Ernesto Urcuyo.



Indicó que en el caso de don Jaime Chamorro, también pretenden indagar todo lo relacionado a la operación con un inmueble vendido o cedido a un banco of schor de Panamá, y que tiene que ver con la subasta de bienes. Hay interés de conocer cómo se hizo la transacción.



Informó que ya tienen información obtenida a través del levantamiento del sigilo bancario y tributario de Eduardo Montealagre, pero que no pueden divulgarlos ni referirse a ellos porque la ley lo prohíbe, a no ser que sean utilizados en juicio, cuando si podrían proponerlos públicamente.



Juárez solicitó ayer el levantamiento también del sigilo bancario para los ex directivos del Banco Central de Nicaragua (BCN), Gilberto Parrales, Silvio Conrado y Benjamín Lanzas, quienes junto a Montealegre y a Mario Alonso formaron el Consejo Directivo del Banco Central en aquella época.